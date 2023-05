Comer en Limaná es una experiencia única y sorprendente. Es como un cambio de chip sobre todo lo que quizás siempre nos pareció aburrido o sin sabor para encontrarnos con platos que te recuerdan la importancia de la creatividad en la cocina. Pero a esta creatividad hay que sumarle un alto contenido nutricional y sostenibilidad, palabras que suenan incómodas en un almuerzo, pero no si estás al lado de Ana Belaunde, creadora de este espacio gastronómico que se ha convertido en el primer restaurante peruano con una certificación internacional en sostenibilidad.

Nació poco antes del inicio de la pandemia y tuvo que cerrar, pero al abrir se encontró con un público interesado en su propuesta. Limaná es un sueño cumplido, me dice mostrando la flamante carta de temporada. Es una carta inclusiva para veganos, vegetarianos, amantes de los pescados, seguidores de la dieta keto, y de la paleo.





Impresionante Brócoli Steak, un corte de brócoli a la plancha maridado con mezcla de sabrosas especias, chimichurri y limones preservados.(Foto: Javier Zapata)

El mérito de Limaná no solo está en su espectacular Ratatouille Acevichado o en el impresionante Brócoli Steak. Ana rescata la importancia de una gastronomía sostenible donde hay cuidado por los insumos, aporte a la sociedad y cuidado del medio ambiente. Tienen una lista interminable de buenas prácticas que compiten con el buen sabor de la comida: usan solo pescados artesanales, compran sus insumos frescos directamente a agricultores, en sus postres no usan azúcar de caña solo endulzantes naturales como la miel de abeja, la stevia natural, el azúcar de palma de coco; opciones que en el pie de limón que probamos o en el crocante de manzanas resultan imperceptibles. No usan frituras de inmersión, cuentan con una planta de tratamiento de osmosis inversa que les permite cocinar con agua pura; y compostan el 100% de sus desechos orgánicos, entre otras bondades más que te complacen doblemente.

“Lo que hemos trabajado es en platos nutritivos usando superalimentos (superfoods). Hemos incluido vegetales nuevos y se han variado cositas para sorprender a la gente”, dice Ana, orgullosa. Sobre la mesa está un Loche, puré del mismo zapallo con yogurt y otras magias que lo hacen deliciosamente indescifrable.

El Loche de la casa. (Foto: Javier Zapata)

Ensalada del bosque (Foto: Javier Zapata)

Arroz norteño, una propuesta única. (Foto: Javier Zapata)

Setas Batayaqui, una exquisita entrada. (Foto: Javier Zapata)

Para Ana, Limaná es el sueño cumplido. Ella trabajaba en el sector turismo, se jubiló antes de tiempo, y buscó un coach que la ayudara a decidir qué hacer con tanta energía y buena vibra. ¿Cuáles eran sus pasiones? Se preguntó: “Los animales, la cocina, la nutrición y el medio ambiente”. Y lo que articulaba con sus pasiones era un restaurante. Así nació Limaná, un restaurante donde se puede comer rico y sano, cuenta esta mujer que hace 30 años es vegetariana.

La nueva carta, inspirada en cocinas del mundo, tiene una fuerte influencia de la cocina mediterránea, pero con el infaltable toque peruano.

“El nuevo menú cuenta con algunos platos estrella, como el Ratatouille Acevichado, una deliciosa combinación de vegetales mediterráneos marinados con salsa acevichada y servidos sobre palta cremosa”, detalla Ana y agrega: “Otro plato que no te puedes perder es el Brócoli Steak, un corte de brócoli a la plancha maridado con mezcla de sabrosas especias, chimichurri y limones preservados”.





PARA TODOS LOS GUSTOS





Para aquellos que buscan algo bajo en calorías, los Tallarines al Wok, son una excelente opción, hechos con spaghetti de Konjac, verduras y especias clásicas de la cocina china.

“El clásico plato de Corvina a la Plancha también está en el menú, pero servido al estilo de Limaná, con salsa batayaki, láminas de palta y brócoli salteado, que lo hacen sencillamente delicioso”, explica.

En Limaná, el comensal no sacrifica ni un poquito de sabor a cambio de todas estos cuidados para la salud y el medio ambiente.

Para acompañar sus deliciosos platos, recomendamos probar la coctelería NOLO de Limaná, una carta de coctelería de cero o bajo contenido alcohólico, perfecta para aquellos que buscan opciones más saludables a la hora de beber.

“Estamos emocionados de presentar nuestro nuevo menú de invierno 2023. Hemos creado una experiencia culinaria que combina alimentos frescos, saludables y súper nutritivos para que nuestros clientes disfruten de una experiencia gastronómica sin culpa”, finaliza Ana. Y así es: Sabroso y sin culpa.

Recomendamos probar la coctelería NOLO de Limaná, una carta de coctelería de cero o bajo contenido alcohólico, perfecta para aquellos que buscan opciones más saludables a la hora de beber.(Foto: Javier Zapata)





Ana Belaunde, apasionada creadora de Limaná. “Mi sueño fue hacer algo que aporte a la sociedad”. Foto: Javier Zapata.





