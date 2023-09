“El método que hemos empleado desde la creación del premio se basa en la constitución de un panel de expertos”, explica Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Y detalla que “en un panel, la votación es por invitación y nadie puede votar más de una vez”. El panel está integrado por 5,000 conocedores y comensales frecuentes. “A todos ellos se les remite la encuesta y este año la contestaron 905 personas, una muy buena muestra para esta metodología. La única condición para votar en cada categoría es haber asistido al menos tres veces el último año a restaurantes de ese tipo de cocina”, subraya. Esto permite que la encuesta sea una herramienta científica y no una competencia de clics ni de portátiles digitales. Ni tampoco una guía populista que busca el escándalo fácil a un mouse de distancia, a lo Taste Atlas. “No es una votación abierta, como hacen algunas páginas webs, que corren el riesgo de que algunas marcas hagan campañas en su beneficio”, advierte el analista y precisa que “la encuesta de Ipsos para Summum tampoco es una encuesta a la población en general, como las que se hacen para medir las percepciones en la opinión pública”. Es un método similar, por cierto, a la encuesta que realiza año a año The World’s Best Restaurants, que de forma análoga se asegura que su selecto jurado haya previamente visitado los locales y regiones por los que se le pregunta.

“El esperado ranking de los Top 20 es el resultado de una fórmula que incluye la votación por categorías y las respuestas ponderadas a las preguntas por mejor comida (60%), mejor ambiente (20%) y mejor servicio (20%)”, desmenuza Torres. “En ese sentido, este ranking es un reconocimiento no solo al notable talento de nuestros chefs, sino al esfuerzo conjunto de inversionistas, colaboradores y proveedores que hacen posible vivir experiencias memorables cuando vamos a un restaurante”. Y siguiendo el espíritu de ese trabajo colectivo, los premios Summum también incluyen condecoraciones y reconocimientos a la trayectoria, a la investigación culinaria, al mejor productor agrícola y de café, al mejor líder de comedor popular, a la mejor chef mujer, a la resiliencia, a la cocina de autor, al mejor producto e incluso un homenaje póstumo.

La elección de los mejores del rubro de este 2023 se develará la noche del martes 19 de septiembre en la Huaca Pucllana de Miraflores. Ya confirmaron su presencia figuras como Gastón Acurio, Mitsuharu Tsumura, Virgilio Martínez, Pía León, Rafael Osterling, James Berckemeyer, Jaime Pesaque, José del Castillo, Héctor Solís, Javier Wong, Francesca Ferreyros y una larga lista de figuras de la cocina peruana. Buen provecho.