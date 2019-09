Gastronomía







‘Game of Thrones’: Conoce la botella de whisky Johnnie Walker de edición especial por GOT [VIDEO] Luego de lanzarse a nivel mundial en octubre pasado, la reconocida marca de whisky Johnnie Walker anunció la llegada al Perú de “White Walber by Johnnie Walker”, la nueva etiqueta de scotch inspirada en los personajes de ‘Game of Thrones’.