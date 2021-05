Los emprendimientos gastronómicos están a la orden del día y las redes sociales son un buen aliado para dar a conocer nuestros exquisitos platos o postres. Por eso es importante que las fotografías sean los más profesionales posibles para atraer al público.

Con ese objetivo, el reconocido fotógrafo gastronómico, Luis Morales Tineo, nos da los secretos para que nuestras imágenes queden increíbles sin tener mucho conocimiento de fotografía.

Herramientas de trabajo

Se debe tener en cuenta dos cosas fundamentales: el buen producto y un buen teléfono o una buena cámara con un lente de 50 mm. “Puede ser un equipo que cueste más de S/2500. Si no tenemos ese presupuesto considerar que debe ser una cámara o teléfono que tenga una buena calidad de imagen. Los tipos de cámaras que puedes usar son: Sony A6000, Canon T5i, Nikon 3200 o la Panasonic G7. Que están en el rango de los S/2500 o S/2700”, señala Luis Morales.

Tomar pequeñas clases de fotografía

El especialista nos recuerda que debes tener un poco de conocimiento del manejo de la luz y para eso necesitas una mentoría. “Tienes desde clases gratis en YouTube. Si eres autodidacta hay bastante material, pero si deseas tener alguien que te haga seguimiento hay diferentes institutos o plataformas virtuales como Doméstica o Creana”, aconseja.

La importancia de la luz

La luz es fundamental para crear una buena fotografía porque la foto debe estar bien iluminada. “Existe la iluminación simple en la que pones el producto cerca de una ventana. Si la luz viene de una ventana te debes ubicarte de forma contraria a ella o de costado. Nunca coloques al producto desde donde viene la luz, porque esto generará brillos incontrolables para un amateur. El producto se notará grasoso o perderá forma”, señala Morales.

Ojo: “El flash de la cámara es el principal enemigo de la comida. Es mejor no usarlo para las fotografías gastronómicas. El mejor horario para hacer fotos con luz natural es: En verano desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y en invierno desde el mediodía hasta las 3 de la tarde”, apunta.

Editar o no las fotografías

El fotógrafo advierte que si eres principiante y no conoces bien el programa de edición es mejor dejar la foto tal como salió y no atreverse a modificarla porque puedes cambiar el color y la textura.

“Podrías destruir la foto, luego no sabrás cómo recuperar la textura, color o forma. Para explorar la edición de fotos puedes usar el programa Lightroom para teléfonos y tiene versión de prueba gratuita para la computadora. Te ayuda de forma rápida a arreglar la luz, el contraste, la iluminación, las sombras, la claridad, bajar la intensidad del color, la temperatura de la foto, entre otros detalles”, explica.

Secretos finales

Luis Morales Tineo asegura que para que una foto salga espectacular se debe usar un buen producto, es decir, el plato debe verse impecable. Usar un fondo neutro, que no compita con el producto. Puede ser una base de mármol o una textura de mármol. El color gris es una buena alternativa como fondo.

Recuerda que “si tomas una fotografía de ají de gallina no le vas a poner un fondo amarillo, se pierde el plato. Si vas a usar una planta que sea fresca, recién cortada. Las salsas, que caigan donde tienen que caer, en caso contrario hay que limpiarlo, pero que no queden rastros de salsa. Que los platos estén limpios, que el menaje sea nuevo, usar cubiertos nuevos que no tengan ralladuras. Evitar que se toquen los platos con las manos. Que el plato esté bien servido y bien puesto”, añade.

Sobre Luis Morales Tineo: Ha trabajado para marcas culinarias como Kilo, Manhattan y Agallas. Ofrece consejos para conseguir un buen styling. Asimismo, Morales utiliza en sus fotografías para ofrecerle un toque especial, tablas de madera recicladas y tiene un espacio que conserva en la Amazonía del país.

VIDEO RECOMENDADO

Jóvenes conquistan Bruselas y Miami con gastronomía peruan a

Unos jóvenes emprendedores son la sensación en Europa y Estados Unidos gracias a gastronomía peruana. (Fuente: América TV)