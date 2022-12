La vida es un constante “levantarse más fuerte de las adversidades”, el menos eso fue para Arturo Marín al principio, cuando la finca familiar quedó abandonada.

El deseo de reflotar la finca familiar no venía con un camino precisamente fácil, el panorama era complicado, pero no dudó en seguir con el proyecto. Luego de concluir sus estudios de administración, se puso manos a la obra y no solo reflotó la finca familiar a base de esfuerzo: la pandemia fue un repentino adversario.

Así nos lo cuenta el propio Marin en una entrevista a Perú 21, quien no solo reflotó la finca familiar, sino que fundó Don Salazar con muchos objetivos en mente pero con uno principal: brindar café de especialidad de manera sencilla para que todos los peruanos disfruten de nuestro café, el cual él considera el mejor del mundo. Y ahora cuenta con un punto de venta en Larcomar.

¿Cómo inició la historia?

Yo empecé a reflotar la finca en 2017. Viene de una herencia familiar, la Finca Marín, mi abuelo la tenía, él fallece, quedan sus seis hijos. Yo era el único hijo de mi papá, él fallece en 2009, yo era menor de edad en ese momento, entonces no pude hacer nada con la finca. En una primera instancia, la seguía manejando mi madre, pero ella trabaja en Lima, tenía un capataz que se encargaba de la finca.

En 2013 llega la plaga de la roya amarilla, la crisis cafetalera, la caída de los precios y entonces la finca se abandonó, desde ese año hasta el 2017. Yo terminé mi carrera de administración en 2016 y al año siguiente me dieron la finca, que estaba abandonada, no producía nada. Empecé a manejarla de cero.

Cuando siembras cafetales, recién te producen al segundo o tercer año, entonces trabajé en Alicorp, con un sueldo que iba más que todo a la finca. En 2019 decido renunciar, mis últimos días coincidieron con el inicio de la pandemia, esto le dio un giro distinto, un punto de vista diferente en cuanto al consumidor final en base a la innovación.

Don Salazar usa café de la Finca Marín, que fue reflotada por el propio Arturo Marín luego de que fuera abandonada por una serie de crisis en el mundo del café.

La innovación fue un punto de partida para Don Salazar

Siempre postulaba, paralelamente, a concursos de innovación. Junté esto con la producción de la finca. Ya con la pandemia, todas las cafeterías cerraron, y nuestra propuesta fue que la cafetería pueda ir a tu casa, una manera distinta y divertida en la que cualquier persona puede hacer un buen café. Ahí fue el cambio y seguimos en esa línea, full digital por las circunstancias.

Así fuimos creciendo gracias a las redes sociales, entramos a tiendas, usando además nuestra web. Luego entramos a puntos fijos hasta llegar abrir nuestra propia tienda física en Larcomar.





Existió resiliencia con el café

Siempre quise dedicarme a eso. Partimos de la premisa que Perú tiene el mejor café del mundo, pero no lo consume, y no lo hace porque busca mucho las cosas rápidas, las cosas prácticas. Por eso es que el consumo principal del café es el instantáneo. Nuestra idea es que el consumo y preparado de cualquier café de especialidad sea fácil.

Para hacer un café de especialidad necesitas muchas cosas: la molienda, los ratios, un buen café, el molido, es un ritual que cualquier barista lo sabe, pero la gente de a pie no. Entonces, nuestro concepto es café de buena calidad de fácil preparación, innovando y creando formas para que cualquier persona pueda hacer un buen café de manera más simple.

Hemos trabajado mucho con la impresión 3D para ensayar, prototipar nuestros proyectos e ideas, para que las medidas de los insumos siempre sea la correcta y evitar que uno se enfoque en el cálculo, lo tenga siempre a la mano y el café le salga bien. Es toda esta nuestra filosofía, que una persona diga: “Ok, puedo tomar un buen café porque no me va a quitar mucho tiempo y lo puedo llevar a donde sea”.

Don Salazar no solo ofrece café, sino instrumentos para que preparar un buen café de especialidad sea mucho más simple y fácil para todos.

La motivación es que el café de especialidad sea más consumido

Queremos que la gente se incentive, porque de hecho en el Perú el consumo de café está mayormente en los jóvenes, es una tendencia para ellos, disfrutan de un buen café y es por eso que tenemos mucha presencia en los canales digitales, en las redes sociales, y así incentivamos el consumo del café.

El consumo del café ha aumentado, es un hecho. Antes de pandemia era de 0.6 kilos per cápita ahora es 0.8 kilos per cápita. Sé que también la compra de café se ha cuadriplicado en los últimos cuatro años, entonces, la ola es grande, el crecimiento es notable, pero aun el consumo sigue siendo bajo. La idea es impulsar la ola en este momento.

La idea de Don Salazar es facilitar el consumo del café, de un buen café, y así que más personas prueben el de especialidad, democratizarlo. El objetivo, tomar un buen café.

El gusto por el café se unió con la innovación para cumplir el objetivo: democratizar el café de especialidad y que su consumo sea para todos los peruanos.

¿Qué objetivos tienes a futuro?

Uno de nuestros objetivos es seguir abriendo puntos físicos, tiendas en donde vendamos nuestros cafés y demás. Mi sueño es que Don Salazar sea el Juan Valdez peruano, nuestro objetivo es abrir puntos físicos de experiencia, en donde la gente pueda probar y conocer todos los métodos con su café favorito, conocer más métodos, emplearlos y enseñarlos, ligado más que nada a la innovación, abriendo más puntos, no solo en Perú, sino en más países, que sea una marca reconocida en el extranjero.