¡Marketing, no!, no es solo marketing, es marketing gastronómico . Favio Jurado supo rentabilizar desde sus inicios su pasatiempo favorito: vivir, comer, beber y respirar el mundo de los restaurantes al 100%. Así, lo demuestra estar relacionado y haber trabajado en los proyectos más relevantes de los restaurantes, bares, hoteles y marcas de alimentos y bebidas de Latinoamérica, con especial relevancia en Perú.

Todo empezó con “Al Estilo de Fa”, un blog que arrancó hace 10 años, y hoy la esencia y credibilidad sigue siendo compartida con sus más de 120 mil seguidores en todas las plataformas (@faviojurado). ¿La clave de su éxito? Quizá sea su estilo - único y atrevido sobre todo para nuestro país - espontaneidad y naturalidad - que eso le sobra - por haberse comido lugares que él cataloga como “inalcanzables”

“Me gusta enseñar y saber que con una buena estrategia los restaurantes podrán crearse, crecer y rentabilizar”, cuenta en tono vivaz. Dedica gran parte del tiempo a estudiar y es que el mundo digital y la forma de conectar con los consumidores cambia cada día, como nos señala efusivamente. Por el contrario, nutre su creatividad para alcanzar otras metas como posteriores proyectos en Estados Unidos, un libro, un canal de Youtube, Podcast, y muchas cosas que se vienen.

¿Cómo descubres tu vocación?

Desde muy chico amaba la comunicación. Me encantaba comer y la gastronomía peruana empezaba a brillar en el mundo, veía como mi abuela cocinaba y lograba resultados espectaculares. Sin duda mi abuela Hilda me inspiró mucho en esa primera etapa. Si bien estudié Derecho y trabajé en varios estudios de abogados y una transnacional norteamericana, me enamoré del hospitality desde que empecé a auditar empresas del sector (grupos de restaurantes y hoteles), entendí el negocio, y es cuando se va dando la idea de educarme en herramientas digitales y de marketing pero orientado todo a la gastronomía. Ahí nace la magia, descubro cómo mezclar lo que aprendía de grandes cocineros como Virgilio Martinez, Jaime Pesaque, Mitsuharu Tsumura, Gastón Acurio, Astrid Gustsche, entre otros, y así di el gran paso de ser emprendedor e iniciarme en marketing gastronómico, me animé a estudiar una maestría, llevar cursos tanto fuera como dentro de Perú, y mira el resultado hoy, un especialista en marketing para gastronomía.

Eres de compartir secretos de marketing gastronómico.

Si alguien me pide un tip, se lo doy. Me gusta que el gremio de restaurantes crezca y se desarrolle. Sea que lo hagan conmigo o no. Lo importante es que sepan que tienen más y mayores necesidades que antes. Hoy en día el marketing digital y la aceleración con la pandemia abrió el abanico de posibilidades para los restaurantes, la inversión en Ads, la automatización y la generación de contenido de tendencias deben ser el día a día de todo restaurante.

¿Será por eso que tus clientes y seguidores te quieren tanto?

La humildad y el respeto son parte de mi sello personal. Mi eje. Jamás tuve poses de divo, y es que si bien me vacilaban todos porque me encanta estar siempre arreglado, eso se convirtió más en mi sello personal.

Te mudaste. Estás viviendo en Estados Unidos. ¿Qué lecciones vas aprendiendo?

Con la pandemia entendí que todos debemos ser de todas partes. Estoy establecido en Estados Unidos y he sabido disfrutar esta gran oportunidad de conocer de cerca a un mercado gigante, y es el lugar perfecto para seguir aprendiendo de marketing para restaurantes. Los restaurantes y bares realizan prácticas aún no implementadas en Latinoamérica que al inicio me quedé en shock. Siempre estuve conectado a Estados Unidos, aquí realicé varios estudios, estoy feliz de estar aquí y ser un embajador de lo mejor que tiene nuestro país, su gastronomía.

¿Cómo te definirías?

Me considero una persona hiperactiva, emprendedora, espontánea, que le busca el lado positivo a todo, y como suelo decir siempre: “nada me detiene”. Ser marketero en gastronomía me ha permitido gozar y disfrutar a fondo este mundo que amo, el de los restaurantes. Me he comido y bebido el mundo y lo seguiré haciendo.

¿Qué sabores te trasladan a tu infancia?

El pan recién horneado, los picarones y su miel, esos olores me trasladan a mi casa. En casa se comía muy bien.

¿Qué proyecto de marketing ha sido el que más recuerdas o más te marcó?

Sin lugar a dudas desarrollar estrategias de marketing para una marca líder de equipamiento de cocina en el Perú durante la pandemia. Aquí era entrar a ganar, dar el todo por el todo, considerando que el peruano no estaba familiarizado con el e-commerce supimos cómo reconducir todo nuestro esfuerzo con los embajadores de marca, con tips e ideas útiles, conectar con las personas en sus casas y ser esa opción, por encima de las otras empresas de la competencia. Comparativamente en la región fue el mejor año para esa empresa respecto de sus pares en otros países.

¿Qué planes tienes en mente?

Mi meta es tener un e-book. Estoy también en planes de realizar un podcast, me encantaría poder compartir todo lo que he ido aprendiendo en estos años de arduo trabajo.

