En la pastelería Fausta se alistan para celebrar el día de la mujer. Para Milagros Huamán Lu, chef pastelera de Fausta, es una fecha con mucha nostalgia y orgullo.

“Para mí el día de la mujer tiene un rostro. Mi bisabuela paterna llamada “Fausta Abal Luciano”, preparaba dulces y panes tradicionales huanuqueños y después junto a su esposo, Silvino Trujillo, los vendían en la Carretera Central, a los pasajeros que transitaban de Cerro de Pasco a Tingo María en la localidad de Ambo, a 25 kilómetros de Huánuco. Fausta Abal, era experta haciendo bizcochos dulces, bollitos de maíz, misthi shongo (pan típico de la región), prestiños, leche asada y más, afirma Milagro Huamán”, indicó Huamán.

Hace 18 años, Milagros Huamán, cocinera de Fausta, tuvo que dejar su profesión (periodista), para dedicarse al cuidado y monitoreo de su hijo Jimmy, luego de haber sido diagnosticado con autismo.

“Era el momento de sacrificar mi profesión para acompañar a Jimmy en sus terapias, que eran muchas al día, llevarlo y traerlo y participar en alguna de ellas, para aprender a cómo cuidarlo y sobre todo como comunicarme con él, ya que no tenía lenguaje” afirma Milagros, “encontré en la pastelería la terapia para sanar mis heridas, cuando me derrumbaba y sentía que el mundo se me venía encima, entraba a la cocina y a preparar dulces, panes y bocadillos, cuando quería llorar, hacía pan y amasaba muy fuerte la masa, mientras lloraba desconsoladamente, poco a poco fui aprendiendo y me hacía feliz, ver a la gente saborear y sonreír con mis preparaciones, así nació Fausta”.

“En este mes de marzo celebramos el Día de la Mujer con nuestras tortas de corazón de alfajor, con extra manjar, un corazón dulce y con una coraza inquebrantable, como el corazón de una madre. Además, nuestro manjarblanco casero sin preservantes y 100% artesanal se ha vuelto un sello para todos nuestros seguidores, es único y solo se prepara en Fausta.”

También vendes cajas llenas de limones rellenos junto a otros dulces de antaño, por si no llegas a convencerte del regalo perfecto; ya que Fausta ofrece dulces para todos los gustos.

Milagros Huamán Lu, chef pastelera de Fausta.

DATOS

Dirección: Avenida Comandante Espinar 585, Miraflores.

Teléfono: 989496359

Correo: pedidos@faustapasteleria.com