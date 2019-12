No hay cena de Navidad sin postre. Así que si todavía no has decidido qué dulce cerrará tu cena navideña este año, te proponemos este delicioso queque de navidad de frutas escarchadas. La receta es de la chef Sandra Plevisani y la comparte en ‘El dulce libro de recetas de Blanca Flor’.

Ingredientes. 400 gramos de fruta confitada, 200 gramos de fruta seca: guindones, orejones y albaricoques picaditos, 250 gramos de pasas rubias, 250 gramos de pasas oscuras, una taza de nueces picadas, una taza de pecanas picadas, tres tazas de harina, una cucharadita de sal, una y media cucharadita de polvo de hornear, 1/4 de cucharadita de clavo de olor molido, 3/4 de de cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de canela molida, una cucharadita de pimienta chapa, 200 gramos de margarina, dos tazas de azúcar rubia, cinco huevos, 3/4 de taza de jugo de naranja y de limón y aceite para engrasar.

Baño de huevo. Una clara, una taza de azúcar en polvo, una cucharadita y media de jugo de limón.

Frutas escarchadas. Una clara, frutas frescas y azúcar granulada.

Preparación. Precalienta el horno a 140 °C. Engrasa un molde redondo de 10 pulgadas de diámetro. Mezcla la fruta confitada con la fruta seca, las pasas, las nueces y las pecanas. Cierne juntos por tres veces la harina, la sal, el polvo de hornear, el clavo de olor, la nuez moscada, la canela y la pimienta de chapa. Reserva.

Vierte un cuarto de taza de la mezcla de harina cernida sobre las frutas y nueces. Revuelve con la mano y reserva. Bate la margarina, el azúcar rubia y los huevos en la batidora hasta que la mezcla esté cremosa y liviana. Incorpora en tres tiempos los ingredientes secos, alternándolos con los líquidos, cuidando de no agregar el siguiente hasta que el anterior se haya integrado completamente a la preparación.

Comienza y termina con los ingredientes secos. Bate por unos minutos más. Agrega la masa a las frutas y mezcla bien, de preferencia con la mano. Coloca la masa en el molde. Hornea por tres horas y media. Enfría el queque en el molde hasta el día siguiente. Hazle el baño de huevo y decóralo con las frutas escarchadas.

Frutas escarchadas

Bate la clara hasta que esté espumosa. Pincelea la fruta con clara y sumergelas en azúcar blanca. Coloca sobre papel toalla durante media hora para que sequen.