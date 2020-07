El pescado es uno de los alimentos más nutritivos y está presente en diversos platillos de la gastronomía internacional; sin embargo, el no tomar ciertas medidas al momento de usarlo para diversas recetas puede ocasionar que pierda su sabor, consistencia y textura, más aún si hablamos del filete de pescado.

La cocina está llena de trucos y errores al momento de preparar los potajes y siempre hay que tenerlos en cuenta para lograr que el resultado final sea rico y presentable.

Por ejemplo, el pescado a la plancha es uno de los platillos más deliciosos y fáciles de preparar en casa y, aunque parezca sencillo, puede convertirse en un desastre si es que se pega a la plancha, se quema, se desmenuza, entre otros problemas.

Si estás pensando incluir el filete de pescado en tu menú de la semana, aquí te dejamos una serie de puntos que debes evitar si quieres conseguir una correcta cocción y que este no quede seco y poco apetecible.

1. Elegir un mal pescado

Lo vital al momento de ir al supermercado es detectar si es un producto fresco. Para eso debes prestar atención a los ojos pues deben ser brillantes y claros y las branquias aún deben ser de color rojo. Si lo ves así, entonces sí puedes pedir que te lo fileteen.

Si lo que quieres es hacer pescado a la parrilla debes evitar los que son delicados y escamosos como el bacalao o lenguado. Lo mejor son aquellos con pulpa más firme como el salmón, atún o pes espada.

2. No secarlo antes de cocinarlo

El pescado tiene mucha más tendencia a perder jugos que la carne, por lo que al sacarlo de la nevera estará muy mojado. Los especialistas en cocina aconsejan secarlo con papel absorbente antes de ponerlo en la plancha o si se va a enharinar para un rebozado. Si no lo hacemos, la harina no se adherirá bien y el calor no hará que tengan consistencia.

3. Salar antes de cocinarlo

En el pescado, la sal ejerce un efecto secante y hace que pierda jugos, sobre todo si se pondrá en la plancha. Lo mejor es salar las piezas una vez pasadas por la sartén. Sin embargo, si lo que se quiere hacer es rebozar o preparar un guiso, sí es recomendable ponerle sal antes.

4. Ponerle demasiado aceite

En el caso de los pescados azules (atún, caballa, jurel, salmón) este es un gran error pues al ser ricos en omega-3, soltarán su propio aceite al freír. Es correcto usar un poco de aceite sobre la sartén, pero dejar que sea su propia grasa la que cueza la pieza.

5. Hacer un rebozado muy grueso

Ponerle demasiada harina al filete de pescado dificultará la cocción y al final se tendrá un rebozado quemado y la carne pastosa, pues el exceso de calor en la sartén hará que pierda su consistencia.

6. No tener la plancha o sartén calientes

Los expertos son enfáticos en decir que la plancha debe estar muy caliente para que el primer contacto del filete con esta permita sellar la carne y evite que pierda sus jugos. Además, esto hará que pase poco tiempo sobre la sartén y no se quede sin sabor.

7. Remover los guisos

Los filetes de pescado también son los elegidos para preparar guisos como la zarzuela, uno de los platos más famosos de España; sin embargo, el meter una cuchara para remover puede ocasionar que las piezas se rompan o desmigajen, perdiendo por completo su forma y textura.

¿Qué preparar con filete de pescado?

Ahora que ya conoces los errores más comunes al momento de preparar este alimento, es bueno tener a la mano esta receta que te permitirá disfrutar de su sabor. Toma nota de los ingredientes y paso a paso.

1. Filetes de pescado empanados

Es un plato ideal para cuando tienes poco tiempo para cocinar ya que lo puedes hacer en pocos minutos y queda riquísimo acompañado de guarniciones como pasta, puré de papas, arroz, papas fritas o ensalada.

Ingredientes:

4 filetes de pescado

1 diente de ajo

Pan rallado

2 huevos

1 ramita de perejil

Aceite

Sal

Preparación:

Lavar bien los filetes de pescado y reservar. En el mortero machacar el diente de ajo, la ramita de perejil y un poco de sal. Untar las dos caras del filete con esta preparación y pasarlo por huevo batido y luego por pan rallado. Freír en una sartén con aceite y una vez dorados servir con papas fritas y un poco de ensalada.

Para darle un sabor extra y conseguir que se cocine antes, se puede colocar un buen chorrito de limón antes de rebozarlo. (Foto: Pixabay)





