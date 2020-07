James Fano es el dueño de ‘Jordi Prime Grill’, una de las boutiques de carnes más exclusivas de Lima que creció en el seno de una familia humilde de Huancayo. Su origen ha marcado su vida, y el sabor de su tierra no lo puede olvidar. Valora tanto el esfuerzo y el trabajo que a pesar de la crisis económica por la pandemia del COVID-19, James consideró justo continuar con todo su equipo de trabajo y no despedir ni bajar el sueldo a nadie.

El nombre ‘Jordi’ viene de las primeras palabras de Jorge y Diego, sus dos hijos quienes fueron su inspiración y mayor impulso para emprender este negocio hace 23 años.

“Soy administrador de empresas egresado de la universidad San Martín de Porres, cuando terminé la universidad el primer trabajo que tuve fue en el año 1990, como vendedor en una empresa que se dedicaba a importar menudencias de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, pero en 1997 hubo una gran crisis económica que generó muchos despidos. Una situación similar por la que hoy pasa mucha gente”, comenta. Esas situación lo impulsó. Deseaba independizarse, y no tenía ni tiene miedo a los retos.

Protocolos estrictos de seguridad.

James Fano cuenta que los tres primeros años importaban básicamente menudencias del Uruguay, que todavía las venden a los mercados. Con el tiempo añadieron a su propuesta la oferta de aves, res y cerdo. En el 2009, sumaron los cortes de carne americana, y cuatro años después, abrieron una planta de procesos, donde le dan el valor agregado a sus productos: Carnes porcionadas, para que el cliente ahorre tiempo y gane orden.

El empresario reconoce que su público en ‘Jordi Prime Grill’ es el A y B, donde ofrece carnes de alta calidad para parrillas.

Las raíces de James Fano están en Sapallanga, su querido pueblo huancaíno, Allí nació y vivió con sus padres y sus cinco hermanos: “Cada cierto tiempo voy para allá. Un par de días, para recorrer mis pasos, caminar por donde vivía. El colegio donde yo estudiaba estaba a un kilómetro de mi casa, para llegar tenía que pasar por chacras y ríos. Me gusta volver a mi origen. Disfrutar de la comida que más me gustaba como el choclo con queso, y las papas sancochadas o lo que comíamos una vez cada mes bistec con papas fritas”, recuerda.

Su padre -que era transportista. siempre le aconsejaba que viajará y se llene de conocimientos. “Él me decía no existen los límites, solo tienes que ponerle esfuerzo. Cuando veo a un transportista me genera un sentimiento bonito porque me recuerda a mi papá. Él y mi madre ya fallecieron”, cuenta.

NO DESPIDIÓ NI BAJÓ SUELDOS

Esa misma escena y palabras que su padre tantas veces le repitió las ha aplicado para hacerle frente a la crítica situación económica en la que vivimos por el COVID-19. Y así como quien conoce de cerca la necesidad ha puesto ‘el pecho’ para salir airoso de esta, y mantener a sus 70 empleados con sus puestos de trabajo, y con el mismo sueldo. “Cuando se dio la cuarentena asumí un reto, y fue que todos sigan trabajando, no despedí, ni bajé sueldos. Sé lo que es la necesidad. El dinero trabajando se puede volver a conseguir y encontrar el equilibrio. Pienso que este esfuerzo será valorado por mi equipo de trabajo”, comenta James. Las ventas bajaron ante el cierre de restaurantes y hoteles, sin embargo, nada lo detuvo.

"Jordi Prime Grill’ está ubicado en la avenida Circunvalación del Golf los Incas 478, La Molina.

‘Jordi’ sigue atendiendo en tienda y en Delivery.

“Yo trato de darle la calidad más estandarizada a nuestros clientes. Tenemos productos de primer nivel y en el cuidado de la salud y los protocolos nos estamos preocupando mucho”, añade.

