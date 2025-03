El regreso de La Chingana: un reencuentro con su esencia barranquina

Barranco siempre ha sido un lugar de historias, de tradición y de encuentros que dejan huella. Es allí donde nació La Chingana, una taberna marina que, más que un restaurante, se convirtió en un punto de reunión para los amantes de la buena comida. Después de una exitosa travesía en Punta Hermosa, regresa al distrito que la vio nacer, trayendo consigo no solo su esencia, sino también la evolución de su propuesta gastronómica.

Con la calidez de siempre, este espacio íntimo y acogedor rescata recetas tradicionales y las reinventa con técnicas modernas, sin perder el alma de las clásicas tabernas barranquinas. En cada plato hay un homenaje a la memoria culinaria del Perú y a quienes, con pasión y esfuerzo, trabajan para que estos sabores nunca se pierdan.

Erika Morote, chef de La Chingana, lo tiene claro: este regreso es solo el inicio de una nueva etapa. “Con mucho esfuerzo venimos trabajando nuestro concepto de taberna marina, habiendo ganado con el tiempo público en nuestro querido Barranco, con la idea de seguir expandiéndonos hacia otros distritos”, nos cuenta con emoción.

Cada rincón de este espacio tiene algo que contar: el murmullo de los comensales compartiendo, el aroma de los guisos marinos que despiertan recuerdos, el sonido de los brindis que celebran la vida. La Chingana no solo regresa a Barranco, regresa a casa.

La Morote -como le dicen los comensales y sus amigos- te sorprende con sus platos: desde un cau cau de choros, una focaccia de pejerrey impresionante o un muchame de bonito. Otra opción es El Norteñazo con todo el juguito de un seco a la norteña y con mariscos revolcados entre el arroz. No te puedes ir sin disfrutar del Cebiche Intruso Ahumado o su Causa de Pulpo olivado.

Imagen Cau cau de choros.

Imagen Tartar de pesca.

Si aún no la conoces, es momento de dejarte sorprender. Y si ya has vivido la experiencia, sabes que es imposible no volver.

DATOS:

-Se ubica en la Av. Nicolás de Piérola 194, Barranco

-Atiende de martes a domingo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

