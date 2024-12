El mejor café del Perú logró más de US$ 44,500 en subasta internacional

Merecido reconocimiento a todo el esfuerzo que han desarrollado en las fincas. Miguel Padilla Chinguel, ganador de Taza de Excelencia Perú 2024, logró un total de US$ 44,512.02 por las 617.29 libras, es decir 280 kilos, de café especial que produjo para la competencia que busca y premia a los mejores cafés en cada país.

El caficultor del distrito de La Coipa, provincia de San Ignacio, Cajamarca, quedó en primer lugar con un puntaje de 90.54, superando a cientos de productores de diferentes partes del país que se presentaron al concurso este año. En diálogo con Perú21, Miguel comenta que invertirá esos recursos en mejorar su finca y superarse a sí mismo.

Geni Fundes, ingeniero agrónomo y gerente de la Central de Café y Cacao -organizadora del evento- dice a este diario que "el café peruano ha ganado" y los resultados de la competencia nos alienta a lograr el objetivo de “convertirnos en el primer país exportador de cafés especiales a nivel mundial”.

Al participar en la competencia Taza de Excelencia, los productores logran que sus cafés se vencen a precios muy por encima de los establecidos en la bolsa de Nueva York, que actualmente cotiza la libra en US$ 3.00.

Un claro ejemplo es el café de Padilla, que alcanzó un precio de US$ 72.20 la libra. Esto se debe a que los cafés ganadores son evaluados rigurosamente por un equipo de jueces nacionales e internacionales, quienes certifican la excepcional calidad de los cafés en el proceso.

En esta edición de la Taza de Excelencia, 120 compradores provenientes de más de 15 países compitieron para adquirir uno de los 25 lotes subastados.

Padilla no fue el único que logró cifras excepcionales con su café. Wilfredo Arias Candia, caficultor cusqueño que quedó en segundo lugar con 90.21 puntos, obtuvo US$ 42,195.90 por su café. David Guevara Cotrina, de Cajamarca, cuyo café quedó en tercer lugar en la competencia de este año con 89.86 puntos, logró vender a US$ 27,169.76.

Imagen Geni Fundes y el productor Wilfredo Arias, segundo lugar en Taza de Excelencia.

Guevara está convencido que el sueño apenas ha comenzado, y no descarta seguir postulando hasta conseguir el primer lugar. Tiene 36 años y dos hijos. "La idea es que se mantenga la calidad, y claro, que se mejore. Lo primero es mantenerse. Yo pienso invertir este dinero en la infraestructura de mi finca llamada La Flor de La Montaña", dice.

Imagen David Guevara, tercer lugar en Taza de Excelencia.

La tarde del martes, los tres ganadores de Taxa de Excelencia se reunieron para la entrega simbólica de cheques tras la subasta.

UN BUEN MOMENTO PARA EL CAFÉ PERUANO

Este año se han subastado aproximadamente 7 toneladas de café, es decir dos toneladas menos que en la subasta del 2023. Sin embargo, la Central de Café y Cacao destaca que el precio promedio del café estuvo cerca de US$ 27 la libra, mientras que en el año pasado estuvo en alrededor US$ 21, por lo que el resultado de la subasta es muy positivo.

“La Taza de Excelencia, en su octava versión, está posicionando al café peruano en la industria del café a nivel mundial, además genera un efecto multiplicador en la calidad y la consistencia de nuestro café, y un tercer efecto es que la Taza de Excelencia profesionaliza al productor en la producción de cafés especiales, pues nos ofrece cafés de más de 87 puntos con diferentes procesos. Este es un esfuerzo de la comunidad cafetalera nacional porque son muchas las entidades públicas y privadas que apoyan la realización de esta competencia. La Taza de Excelencia marca la ruta para posicionar a nuestro país como primer productor y exportador de cafés especiales en el mundo”, explicó Fundes.

En la ceremonia estuvieron presentes Juan Portugal, Ejecutivo de Agronegocios y Productos Pesqueros de PROMPERU, Stella Coello, representante de la Oficina de Convenios de USAID para la administración del convenio con Central de Café y Cacao, Martín Augusto Villafuerte Kanemoto, Gerente General de DEVIDA, y Víctor Pineda, Gerente de FedEx en Perú.

La Subasta Internacional es la culminación de un proceso que inició con la evaluación de un total de 228 muestras de café de todas partes del país.

Tras la etapa de preselección, 106 clasificaron a la Etapa Nacional. Luego de una rigurosa evaluación a cargo de un equipo de expertos catadores, se escogieron a 39 cafés especiales que superaron los 87 puntos en taza para pasar a la última etapa, denominada Rueda Internacional, en la que jueces de diferentes partes del mundo fueron los encargados de elegir a los productores con los mejores cafés del Perú.

Taza de Excelencia se realiza bajo los rigurosos estándares y protocolos establecidos por la Alliance for Coffee Excellence (ACE) y es organizado por la Central Café y Cacao, con el apoyo del ProyectoCCE Comunidad de Cafés Especiales, una iniciativa de USAID y Central café & Cacao, y la colaboración del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), SIPPO, GORE Huánuco, DEVIDA Perú y PROMPERU y FedEx.

DATO

Esta competencia se realiza desde el 2017 con el objetivo de incentivar y reconocer a los productores cafetaleros de excelencia; mejorar la imagen del café peruano en la industria de cafés especiales del mundo y aumentar el consumo interno de cafés de alta calidad.