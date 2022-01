Difícil decidir cuál bombón es más sorprendente y delicioso. Difícil decidir entre sus postres. Nil Cabrera, de 39 años, es como una hada que todo lo transforma para bien. El chocolate la inspira. Así nació NilPraline, una chocolatería, cafetería y pastelería, que hace tu día más dulce. ¿Dónde está? En calle Las Palmeras 205, San Isidro.

¿Cómo nace la idea de esta chocolatería?

-Para mí el chocolate es un hobbie de toda la vida, lo amo desde que tengo uso de razón, desde que soy chiquita. Y bueno, a cierta edad me intrigaba cómo se maneja este insumo. Empecé a comprar libros porque no se me hacía tan claro. Me inscribí en varios cursos en el extranjero para aprender a manejar el chocolate, para sacarle el mejor partido y lo otro era que a mí me gustaba mucho la pastelería, desde que era niña. Yo empecé a hacer mis kekes desde los 7 u 8 años. Para mí í era muy fácil hacer pasteles y ya hoy mi gusto por los chocolates, lo que más me llamaba la atención era hacer postres, pasteles, todo especializado en chocolate.

¿Cuándo nace este lugar?

-Cuando terminé de hacer mis cursos, empecé a hacer a pedido en mi casa y ya mi idea era poner una tienda. La idea sí terminó de aterrizar, porque siempre lo tenía dando vueltas, a finales de 2019. En enero de 2020 conseguí el local y lo empecé a implementar pero bueno, me agarró la pandemia, como a todo el mundo. Tuve que esperar a que las cosas se volvieran a abrir, porque si bien el local estaba ya armado, no podía pues, inaugurarlo. Es más, lo único que me faltó era unos tableros, que cuando permitieron abrir como en julio de 2020, ya me llegaron. Ya en setiembre tenía todo y decidí sacarlo adelante.

¿Cuál prefieres? Difícil elección.

¿Qué tal el público?

-Bueno, está bien, tengo mi público, tengo buenos comentarios de los chocolates y los productos, pero sí todavía creo que comenzar en pandemia es lo más adverso que te puedas imaginar.

¿Qué es lo que encuentra uno aquí que no encuentra en otro lado?

-Los bombones más deliciosos, los pasteles de chocolate. Mi torta de chocolate no aparece en ninguna lista, pero los reto a probarla.

Bombones de autor.

AMOR AL CHOCOLATE

¿Qué peculiaridad tienen tus bombones?

-Son de autor, son de mi autoría. Son rellenos, uso un blend que yo misma he desarrollado, tomando varios chocolates y haciendo mi propio blend y trabajo con todos los chocolates.

¿Qué tipo de cliente ama tanto el chocolate?

-Hay unos a los que solo les gusta los bombones y dicen cosas como “son los bombones más ricos que he probado en mi vida”.

Postres espectaculares.

