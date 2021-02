Siempre se ha sabido que los padres buscan lo mejor para la familia. Los recuerdos me llevan al mercado a comprar carne de res con los viejos, era un ritual de fin de mes cuando papá recibía su sobre de pago. El consumo de carne era medido, los cortes se hacían sobre un tronco usando hacha y se escogía la carne sin grasa. Tiempo después llegaría la idolatría y la veneración a la grasa. “Qué bonito marmoleado” es el chillido de los marqueteros y comerciantes ofreciendo su producto.

Hace años escucho decir a cocineros extranjeros, de países desarrollados, de naciones con alta cocina, y repetido por algunos de nosotros, que “la grasa es rica, que da sabor”. La grasa animal no es buena, comer carne de cuando en cuando es apetitoso. Que se haga extrañar.

Recién entiendo la influencia poderosa de las transnacionales de la carne en la difusión masiva de su producto, donde muestran sus cortes, sus recetas, sus variedades, empujando al consumo desaforado y sin restricciones… hay estudios que confirman el gran daño ecológico que hace la industria carnívora al planeta y por supuesto a quien la come. Conciencia.

Hoy la familia se antojó de hamburguesas. Ponte creativo, dijeron. Al rato ya tenía una idea clara para impresionarlos. Escoger un bistec suave para picarlo a mano en lugar de adquirir carne molida y, además, dar sabor diferente a cada hamburguesa que hiciéramos. De esta forma tenemos calidad de producto y sabores diversos para comentar y gozar.

En casa, la familia no solo ve a la hamburguesa como un sánguche, acompañada de las salsas peruanas preferidas, como la criolla, la huancaína, la ocopa, etc. Les gusta también al plato, acompañada de papas doradas o puré, ensaladón, huevo y plátano frito. Otras veces acompañando unas menestras, un locro, etc. Además, se vuelven locos con las “hamburguesas” de pescado, cerdito, pollo e incluso de cordero. Hoy son de res y a la parrilla con carbón. Una fiesta.

Ingredientes

(para 4 personas)

1 kilo de bistec

Sal, pimienta y comino

Cebolla, ajo, ají en polvo

Hojitas de culantro, kion

Canela china, aceite de ajonjolí

Azúcar, pimentón, mostaza

Orégano, tomate, apio

Champiñones, aceite

Preparación

Ayúdese con el casero y que le recomiende entre un bistec suave, de tapa, de paleta, de cabeza de lomo, bola de lomo, cuadril, entre otros. En casa píquelo con buen cuchillo, coloque en un bolo y antes de sazonar, amase la carne, golpeándola contra la base del recipiente, formando una pasta. Divida en tres y sazone según le dicte su fantasía; nosotros lo hicimos así.

Una parte, tipo criollo; sal, pimienta, comino, ajo, ají en polvo, hojitas de culantro. Otra, estilo oriental; sal, pimienta, canela china, aceite de ajonjolí, pizca de azúcar y ralladura de kion. Por último, una “fusión europea”; sal, pimienta, pimentón español, mostaza francesa, y el toque italiano con orégano. Si esta última se te complica por los ingredientes, tenemos la opción de hacer una con verduritas; sal, pimienta, cebolla, tomate, champiñones, apio, todo picadito. Todas las mezclas tienen un chorro de aceite de oliva y se deja reposar antes de dar forma y llevar a la parrilla bien caliente, sobre brasas incandescentes, dejar cocinar y dar vuelta solo una vez. Servir jugosas.

