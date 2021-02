POR DON CUCHO:

Una linda y enamorada pareja de pollos buscan pomadas y polvos chinos, también revisan en la despensa y en la refrigeradora ingredientes para hacerlos participar en esta fiesta y juntarse todos en una asadera e irse bien “pericos” al horno, lugar donde se realiza el baile del sabor… entonces ya vamos entendiendo el porqué del nombre de nuestra receta de hoy. Pura imaginación.

“Chifa peruano casero” es siempre una opción deseada y esperada por la familia. Se acomoda también a presupuestos “ahorrativos”, tan necesarios en estos tiempos y no suficiente con eso se puede echar mano a todo tipo de carne como pescado, cerdo, mariscos, pollo, embutidos, mollejitas, corazoncitos, cuy, cecina, res, etc. Asimismo, queda exquisito sin carne, pura verduras abundantes en salud.

Preparar chifa en casa tiene buenos aliados en unos famosos frascos de pomadas y cremas chinas que vienen en variedad de sabores y que facilitan quedar como un verdadero cocinero oriental. Son sencillos de conseguir en los mercados, bodegas, además de ser bastante rendidor. Hoy usaremos en la maceración del pollito aceite de ajonjolí. Me gusta emplear el aceite más denso y oscuro que está elaborado con semillas de ajonjolí tostado. También existen variedades de aceites aromatizados con picante y otras especies.

La salsa de ostión u ostras se consigue en dos variedades: estándar y premium. Esta salsa de color oscuro y espesa es actualmente muy utilizada en las cocinas de todo el mundo. Sazona muy bien arroces, tallarines, carnes al horno, como nuestro pollito, chicharrones y el juguito que suelta en el horno es riquísimo con el arroz.

Otro ingrediente básico es el kion. Los peruanos tenemos un lenguaje culinario importante y único, es nuestro aporte a la identidad gastronómica nacional, no debemos perderlo. No es necesario ni inteligente cambiar nuestras peculiaridades. Llamarlo jengibre no es una equivocación, pero no puede ser sustitución, reemplazo, ni cambio de la educación gastronómica de un pueblo… La canela china también ha sido invitada por la parejita de pollos al jaleo y diversión. A cocinar.

Ingredientes

(para 4 personas)

2 pollos gordos

½ taza de hoisin

½ taza de ostión

¼ taza de sillao

2 cucharadas de aceite de ajonjolí

½ cucharadita de canela china

2 cucharadas de kion pelado y rallado

1 cucharada de ajos molidos

2 cucharadas de mostaza

Sal y pimienta

3 tazas de col china en cubos

3 tazas de frijolitos chinos

1 pimiento en tiras

1 ají amarillo en tiras

1 ½ litros de caldo con kion

4 manzanas Israel

Preparación

Juntar todos los ingredientes de la maceración en un bolo, mezclar bien y untar el pollo sobándolo con entusiasmo. Dejar reposar al menos 4 horas.

En una asadera cubrimos la superficie con rodajas de papas peladas y cortadas algo gruesas, mojarlas con un poco de aceite de oliva, salpimentar y colocar sobre ellas los 2 pollos con todo su aliño. En el mismo recipiente colocar las verduras y mojar con el caldo. Acomodar las manzanas y llevar al horno por 90 minutos a 180 grados, dependiendo siempre del tamaño de los pollos y del carácter del horno.

Una vez a punto, colamos el caldo, le damos sabor con pomadas y esencias orientales, damos cuerpo con algo de chuño y juntamos con las verduras. Servir los pollos en fuente con las manzanas, en otra, las verduras y completamos el festejo con su arrocito sabroso.

VIDEO RECOMENDADO:

The Coffee Road