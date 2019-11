Siempre me he preguntado por qué los limeños nos perdemos los sabores variados y sabrosos del plátano. No cocinamos con él, ¿por qué será?

Este fruto se goza harto en el norte del Perú y por supuesto en toda la selva de la república. En la receta de hoy el dulce del plátano mezclado con el aderezo criollo juega de maravilla con la menestra que lo acompaña y con el jugo del sudado de pescado. Ellos sí saben.

En la culinaria peruana hay famosas recetas a base de plátano, hoy nosotros preparamos malarrabia, este potaje es infaltable en la mesa de Semana Santa, aunque por lo rico que es se prepara siempre y provoca comerlo todos los días. Está bendecido.

El plátano que se emplea es el bellaco maduro, pero como en todo arte hay familias habituadas a prepararlo según las reglas de su tradición y los recuerdos de la infancia.

La malarrabia es invento piurano, en las provincias de Piura se acompaña con variedad de menestras, como garbanzos, alverjón, bayo, incluso las alverjas partidas, pero el más requerido y aplaudido es el que lleva frejol.

En los mercados de nuestra patria se puede encontrar variedad de plátanos, están los bizcochitos, isla, seda, palillo, morado, rojo, bellaco, entre otros, además son buenos para la digestión, presión arterial, anemia y como antidepresivo. En diferentes ferias se oferta en harina, mermeladas, licores, etc....

En el mercado, entre plátanos, bodega, verduras y pescado . De entrada, un saltadito de mollejitas de pollo anticuchado y de refresco agüita de muña con fresas y limón.

Ingredientes (para 4 personas):

4 plátanos bellacos maduros

4 cdas. de aceite de achiote

1 taza de cebolla roja picadita

½ cda. de ajos molidos

1 ají amarillo picadito

3 tomates picaditos sin piel ni semillas

300 gramos de queso fresco

Sal y pimienta

Preparación:

Sancoche los plátanos con cáscara durante 20 minutos, retire y pele. Inmediatamente después, chanque con mortero, batán o tenedor hasta obtener un puré grueso. De ser necesario, añada un poco de chicha o simplemente agua caliente. Reserve.

Aparte, en una olla, prepare un aderezo con aceite, cebolla, ajo, ají, tomate, sal y pimienta. Vierta el plátano y mezcle, moviendo constantemente, adicione el queso, de preferencia de cabra, picado menudo. Servir con arroz, menestras y sudado de pescado.

Para la menestra que escoja, haga un aderezo sabroso a base de aceite, cebolla, ajo, ají mirasol, sal, pimienta y comino, agregue la menestra cocida y suavecita, que tome sazón y vacilón.

Para el sudado, una base de ají panca, ajo, especiería, orégano, cebollones, tomate, culantro, ají en tiras, chichita y pescadito. Dar la cocción adecuada, gotas de jugo de limón y listo Calixto, a comer.