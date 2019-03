Don Cucho: Guiso de choclo con pescado frito chifero

Me emociona llegar a los mercados e ir directamente a la zona de pescados. Así no sea para comprar, “vamos a saludarlos”, aviso a la familia; ellos saben dónde encontrarme. El producto marino está escaso y caro, aunque siempre encontramos algo que el mar nos ofrece. Espero que tengan suerte y se provean de un hermoso bonito fresco, entero y que ustedes mismos lo manden a filetear, no dejen nada, ni cabeza, ni espinazo y si se levantaron con el pie derecho, seguro que tendrá huevera .

Junto a la venta de pomadas y verduras chinas se instalan las caseras del choclo. Adquiera su mixtura oriental y pida de yapa un trozo de kion y los choclos enteros.

Con los retazos de pescado, un ‘calderón’ con 2 papas, 1 zanahoria, 2 cebollas pequeñas (una para el guiso), perejil, 1 ají limo, 2 limones y ají amarillo . Allí mismo sillao, vinagre, harina y 50 gramos de maicena . Aceite y especería casera … y el refresco será de hojitas de coca (sin azúcar) que me obsequió bendiciéndolas la señora del choclo.

Ingredientes para 4 personas:



El choclo:



4 choclos tiernos desgranados

2 choclos tiernos licuados

4 cucharadas de aceite

½ taza de cebolla picada

1 cucharadita de ajo molido

4 ajíes amarillos licuados

Caldo (cantidad necesaria)

Sal y pimienta

El pescado

1 kilo de pescado (filete)

6 cucharadas de aceite

Sal y pimienta

5 cucharadas de sillao

2 cucharadas de kion rallado

Verduras chinas a elección

1 taza de caldo

Chuño o maicena

Preparación:



Desgranar los choclos y licuar dos. Las corontas dan buen caldo, haga la prueba.

Preparar un aderezo con la mitad del aceite, cebolla, ajo, ají amarillo, sal y pimienta, adicionar el choclo licuado y guisar lentamente agregando caldo cada vez que crea necesario. Debe quedar cremoso.

En otra olla, con el resto del aceite y un punto de sal, saltear el resto de choclos y mezclar con la preparación anterior. Guiso de choclo listo.

Cortar el pescado en cubos grandes y sazonar con sal, pimienta, sillao y kion, macerar al menos una hora. Pasar por harina y freír. El macerado del pescado se pone en una olla con una taza de caldo, se espesa con la maicena diluida en poca agua fría y una vez que esté espesito, se cocinan por dos minutos las verduras chinas. Listos para servir; si pones arroz, súmale S/2.00.

TIPS



- El ají amarillo sin semillas se hierve por 20 minutos. Se pela y licúa.



- Puedes incluir, dependiendo del presupuesto, canela china, salsa de ostión, aceite de ajonjolí, etc.



- Dude de comprar filetes. Adquiera su pescado en el casero de confianza.



- No maltrate el pescado hincando su dedo en el lomo. Tocar pescado es acariciarlo.



- Hervir el tiempo justo el espinazo y la cabeza del pescado para poder extraer la carnecita e incluirla en el caldo.