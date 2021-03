POR: DON CUCHO

Desde el comienzo de la pandemia me hice cargo de la cocina familiar; desayuno, almuerzo y algo ligerito en la night es mi tarea. Además, claro está, dejar la cocina limpita y ordenada. En casa somos tres y cerca vive mi hija con su esposo, quienes hacen sus labores profesionales vía teletrabajo y, si bien nos vemos, gracias en parte por el reparto de la comida, lo hacemos a distancia prudencial, sin abrazos ni arrumacos. Cómo se extraña este proceder humano y tan peruano del chocheo.

Hace unas semanas se han unido al reparto del delivery los padres de Carmencita, quienes tuvieron que esperar más de 365 días para verse, con toda la inquietud y aflicción que la incertidumbre y la lejanía traen consigo. Hoy sonríen

El menú es recontra saludable con mucha verdura, todos nos hemos convertido en hinchas del zapallito italiano, de la berenjena y el nabo, lo usamos en todo. El rancho diario es toda una sorpresa, nos tiene a todos entretenidos, dieta para mi hermosa hija, guisos bien taypá para los abuelos, quienes, además de extraordinario apetito, comentan los potajes por las redes, las que han aprendido a usar con inusual rapidez y sapiencia; los gustos de Carmen van a mitad de camino entre uno y otro. Para el deportista de la familia, quinua a diario recién preparada y buena proteína animal, llámese pescadito fresco.

Hoy día hubo col guisada con chanchito frito; no es frecuente el uso de la col en la dieta familiar y eso es lamentable. Hace poco me entero, nunca es tarde, que la col es considerada una de las verduras más valiosas de la naturaleza, tiene más vitamina C que la misma naranja; además, es excelente fibra y posee importante cantidad de calcio. Si consume seguido col, el estrés retrocede de nuestra mente y cuerpo. Nos informamos que la col es buena para el corazón, reduce el riesgo de padecer diabetes, colesterol y, además, embellece tu piel… increíble. Úsela, agregándolo en cualquier guiso casero y no solo para el sancochado. ¡Qué rico!

Ingredientes

El guiso

4 cucharadas de aceite

1 cebolla grande picadita

1 cucharada de ajo molido

½ ramo de brócoli picadito

2 tomates picados

1 cucharada de orégano

1 taza de salsa de tomate

Sal, pimienta y comino

300 gramos de espinaca

½ col (depende del tamaño)

2 tazas de agua de choclo

Perejil y hierbabuena

La carnecita

2 cucharadas de aceite

600 gramos de carne de cerdo

Sal y pimienta

2 choclos cocidos y desgranados

1 pimiento

1 ají amarillo picado

Preparación

En una olla con el aceite, guisar la cebolla, el ajo, brócoli, el cual se pica ramitos y tronco; allí esta lo bueno. Se incluye el tomate picado y la salsa, se rehoga 10 minutos a fuego lento. A continuación, se adereza con el orégano, sal, pimienta y comino. Tres minutos después, agregar la espinaca, la col, ambas picadas. Echar el agua de choclo, tapar y cocinar a fuego medio por 25 minutos. Retirar del fuego y adicionar las hierbas picadas.

La carnecita se alista de la siguiente manera; picadita, se sazona sabroso con sal y pimienta, se lleva a cocina y solita, transcurrido un tiempo, empezará a freírse. Después de 15 minutos, agregar el choclo, el pimiento, el ají y las hierbas.

Hora de servir, armar los recientes para hacer el delivery… sale caliente, caserito.

