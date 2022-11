Cuidar lo que comes. ‘Espacio by An’ es un emprendimiento donde los postres no llevan harinas refinadas y que para la formulación de sus recetas siguen reglas estrictas para que su producto pueda ser consumido sin problemas también por las personas que gusten de una alimentación sana.

Este 14 de noviembre tiene un significado especial pues es una oportunidad para concientizar sobre esta enfermedad y todos los cuidados que esto conlleva a nivel de alimentación, eso lo sabe Angie Oshiro, creadora de la marca ‘Espacio By An’, dedicado a elaborar postres aptos para diabéticos.

“Quizá los diabéticos sean los que más aman el dulce y aunque la enfermedad pueda tener muchas causas, debe ser guiada por un médico quien le dará una dieta para cada caso. Desde este espacio yo he tratado y sigo investigando sobre insumos que puedan satisfacerlos en un postre, no solo se ofrecen productos a base de Stevia, utilizó Lakanto y hasta productos como el Yacón”, destaca la emprendedora.

Justamente este crocante de manzana endulzado solo con yacón es uno de las favoritos de la lista, pues son capas de manzanas intercaladas con el tubérculo andino, que tiene dulzor natural que ayuda a bajar el índice glucémico. El crocante es una mezcla de cereales andinos y mantequilla con toques de canela y clavo de olor.

Enfatiza en que ha basado sus fórmulas en reglas como: los postres no pueden tener harina refinada, ya que en el organismo se convierte en azúcar; por la misma composición, el azúcar no debe ser utilizado, pero tampoco reemplazado por panela, azúcar de coco, dátiles, sacarosa, fructosa o afines.

Por esta temporada de primavera-verano tiene en lista una gama de cheesecakes variados de frutas de estación endulzados solo con Stevia natural como el de fresas, chocolate con menta, arándanos, maracuyá, limón, chocolate, chocolate con café y lúcuma.

Otro favorito es el Crumble de Arándanos, Crumble de Fresas con Arándanos, todos estos endulzados con Stevia; otro es el Imperial de quinua con quinua” que tiene chía, crumble de cereales y una gelatina de maracuyá.

En el caso de Lakanto, la ha probado exitosamente en recetas como la Crema Volteada con Fresas o el Cheesecake Primavera con frutas. En la sección salados tiene la opción de Quiches saludables: pollo con poro, espinacas con tomate y queso, Lorraine (poros y tocino), champiñones con poro y alcachofas más poro.