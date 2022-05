El próximo 28 de mayo estamos de fiesta: celebramos el Día de la Hamburguesa, sin duda, uno de los platos más entrañables y deliciosos y que casi resulta imposible que falte en la carta de cualquier restaurante del mundo.

Por conmemorar esta sabrosa fecha, Chili’s decidió renovar su carta. La reconocida cadena de restaurantes casual dining le rinde homenaje a la hamburguesa con la creación de cinco nuevas recetas, únicas y exclusivas, las mismas que podrán disfrutarse en cualquiera de sus 30 locales en todo el país.

Para la campaña “Art of The Burger” se destaca la influencia Tex-mex, una marca registrada en la sazón de Chili’s, así como otros ingredientes que llevan a su máxima expresión la versatilidad de este delicioso plato hecho con carne, pan y mucha creatividad.

“Somos famosos por nuestras costillas, tacos y chicken crispers; y, por supuesto, por nuestras hamburguesas. Constantemente buscamos entregarles innovación a nuestros invitados y es así como nace “Art of the Burger”. Con esta edición limitada en marco del Día Internacional de la Hamburguesa queremos seguir posicionando a Chili’s como el lugar para encontrar las mejores hamburguesas. Por ello, lanzamos estas deliciosas y verdaderas obras de arte”, indicó Luis Fernando Zamudio, jefe de Marketing de Chili´s Perú.

¡Doble o nada! La Bacon Rancher Burger se caracteriza por tener 2 hamburguesas, abundantes y crujientes tiras de tocino, extra de auténtico queso americano, salsa ranch, pickles y cebollas salteadas. Perfectas para los amantes de lo extremo.

Si te gusta del estilo Tex-Mex, la Spicy Bandito Burger, esta hamburguesa es la ideal. Podrás disfrutar del legítimo guacamole acompañado de pico de gallo con toques picantes, frijoles negros, queso gouda, aioli, lechuga y cebolla.

La Tableside Queso Burger está llena de sabor. La hamburguesa está envuelta en una deliciosa capa de queso derretido y crocantes trozos de tocino, acompañada de salsa aioli, lechuga y tomate.

Descubre el delicioso sabor de la Pink Peppercorn Burger. Llena de sabor por su suave salsa a base de pimienta rosada, servida con crujientes aros de cebolla empanizados, queso gouda, lechuga, tomate, pickles y mayonesa.

Para los que buscan lo clásico al estilo Chili´s, la indicada es la Just Bacon Burger: caracterizada por sus crocantes tiras de tocino, acompañadas de queso cheddar, garlic aioli, lechuga, tomate, cebolla y pickles.

No te pierdas de esta experiencia y festeja el Día Internacional de la Hamburguesa disfrutando de los nuevos sabores de “Art of the Burger”. La campaña estará vigente hasta el 12 de junio en todos los restaurantes de la marca.

