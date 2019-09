Elaborar un ranking de cafeterías de especialidad en Lima no es fácil y puede ser un ejercicio injusto, y sobre todo subjetivo. En esta ocasión pedimos a cinco especialistas y amantes de café que nos den su top 10. ¿El resultado? Todos coincidieron en mencionar a Origen Tostadores de Café, el gran espacio de Gino Kanashiro que tiene tres sedes: Pueblo Libre, Magdalena y Surquillo.

De los cinco consultados, la catadora Enid Esquivel de Tika Coffe nos dio solo tres nombres: Origen Tostadores de Café, Neira Café Lab y Milimétrica. Sobre el primero opinó que sus cafés y el ambiente son espectaculares (sobre todo el de Magdalena), de Neira señaló que "siempre tiene sorpresas" y Milimétrica es "pequeña, pero con muy rico café".

Anggela Sara, cafetera y dueña de IMSA, nos detalló algunas de sus valoraciones. Destacó el caso de Origen y su onda Star Wars, "pero su Orange Brews es el más rico de la ciudad" y agrega: "El de Pueblo Libre se luce con espressos que siempre estarán correctamente calibrados, y la sede de Surquillo, con sus filtrados". Respecto a Neira: "De los mejores espressos y v60 de Lima". También mencionó los "Capus y lattes" de Estación 329, así como el café Huaranchal con la onda barranquina bohemia de BiciCoffee (que está en La Feria de Barranco).

Sara resaltó La Teoría de los Seis Cafés, la cual tiene el perfecto maridaje entre sus postres y cafés. Y de The Coffee Road opinó: "de los mejores lugares para tomar café y trabajar". No pudo faltar en su lista algunos de nuestros favoritos como Café Verde "y sus espressos", Terrua "con su buena onda y canchita camerializada", Coffee Time Colón "de las mejores conversaciones y lattes", Tostaduría Bisetti, "con toda su historia que suma y su carrot cake".

Neira Café Lab (Calle Enrique Palacios 1074, Miraflores)

VEAMOS AL DETALLE





ANGGELA SARA GARCÍA, DUEÑA DE INDUSTRIA METÁLICA SARA (IMSA), LA CUAL FABRICA MAQUINARIAS PARA EL PROCESO COMPLETO DE CAFÉ Y CACAO - IWCA International Women's Coffee Alliance,

TOP 10 -Origen Tostadores de Café (ver locales aquí) -Neira Café Lab (Calle Enrique Palacios 1074, Miraflores) -Estación 329 (Calle Enrique Palacios 329, Miraflores). -Bici Coffee (Jr. Unión 108, Barranco) -La Teoría de los 6 Cafés (Calle General Mendiburu 890, Miraflores). ​-Café Verde ( Santa Cruz 1305, San Isidro) -Tostaduría Bisetti (Av. Pedro de Osma 116, Barranco) -Coffee Time Colón (Calle Colón 122, Miraflores) ​-The Coffee Road (Av. Prescott 365, San Isidro). -Terrua Café (Pasaje Tello 163, Miraflores).

MENCIÓN HONROSA: Pausa y su V60 con su tiramisú tienen mi corazón. Dirección: Av. Horacio Urteaga 1226, Jesús María.

VANESA FABIÁN, BARISTA Y FUNDADORA DE KILLAY COFFEE (*)

TOP 10 -Tostaduría Bisetti. (Av. Pedro de Osma 116, Barranco) -Neira Café Lab (Calle Enrique Palacios 1074, Miraflores) -Origen Tostadores de Café (ver locales aquí) -Abisinia. (Calle Rodríguez de Mendoza 245, Pueblo Libre -Kaldi's Coffee & Tea (Calle General Recavarren Nº598) -Pausa. (Av. Horacio Urteaga 1226, Jesús María). -La Teoría de los 6 Cafés (Calle General Mendiburu 890, Miraflores). The Coffee Road (Av. Prescott 365, San Isidro). -Milimétrica: (Av. la Paz 580, Miraflores) -DSala. (ver locales aquí)

(*) Fabián trabaja en Tostaduría Bisetti.

GIOVANNA VILLEGAS, FUNDADORA DE LA ASOCIACIÓN DE BARISTAS DEL PERÚ y DOCENTE EN LE CORDON BLEU

TOP 10 -Origen Tostadores de Café. (ver locales aquí) -Pache (Calle Grimaldo del Solar 317, Miraflores ) -The Secret of Coffee. (Calle Baltazar La Torre 345) -The Coffee House. (Calle Av. Joaquin Madrid 299, San Borja) -Mezzanine Cafetería Restobar. (Jr, Jirón San Martin 484, Barranco) -Bulevú Café (Calle Miguel Dasso 199, San Isidro) -Café et chocolat. (Calle Grimaldo del Solar 164, Miraflores) -Dose Café (Av. Universitaria 1239, Cercado de Lima) -Estación Café de Luz (Simón Salguero 534, Santiago de Surco). -Artesa. (Av. Almte. Miguel Grau 520, Barranco).

DAVID GONZALES, COORDINADOR DE PROYECTO DE LA CÁMARA PERUANA DE CAFÉ Y CACAO

TOP 10 -Milimétrica: (Av. la Paz 580, Miraflores) -PukuPuku (ver locales aquí). -Terrua Café. (Pasaje Tello 163, Miraflores). -Tostaduría Bisetti. (Av. Pedro de Osma 116, Barranco) -Caleta Dolsa. (Av San Martin 223, Barranco) -Huayacho (Calle los Zorzales 125, San Isidro) -Ana Avellana. (Calle Gral Mendiburu 1096, Miraflores) -Aicasa (Av. Luis Jose de Orbegoso 107, San Luis). -Kaldi’s Coffee & Tea (Calle General Recavarren 598, Miraflores). -Mama Quilla (Avenida Manuel del Valle, Parcela D6 Unidad 1 Predio B. Vista 15823 Pachacamac)