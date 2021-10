El Perú sigue cosechando grandes reconocimientos a nivel internacional y dejando por lo alto el nombre del país. AQARÁ, el destilado de agave de los Andes, compitiendo con las mejores marcas y destilerías del mundo, acaba de ganar doble medalla de oro en su versión Reposado y ser elegido ‘El mejor de los mejores’ (Best of Class) en la categoría ‘Otros destilados de agave’ (All other agave spirits), en el Concurso Mundial de Vinos y Espirituosos de Nueva York de este año (NYWSCOMP 2021).

Con las medallas conseguidas en Nueva York, AQARÁ ya suma 15 reconocimientos internacionales: Plateado (Oro Nueva York 2019, Plata San Francisco 2020, Oro como Marca Promesa 2020 Tequila Aficionado, Oro San Francisco 2020, Plata Nueva York 2021), Reposado (Oro San Francisco 2020, Oro Marca Promesa 2020 Tequila Aficionado, Plata San Francisco 2021, Doble Oro Nueva York 2021), Rosa Huandoy (Oro San Francisco 2021, Plata Nueva York 2021), Agreste (Plata San Francisco 2021, Plata Nueva York 2021) y Sortilegio (Bronce San Francisco 2021 y Bronce Nueva York 2021). Una historia reciente bien colmada de premios internacionales.

“AQARÁ lleva en su nombre al pueblo de Caraz llamado Qaaray que en quechua significa ‘lugar de agaves’. Es una bebida artesanal hecha de las piñas del agave, que crece en las Cordilleras Negra y Blanca del Callejón de Huaylas que tras años de investigación y desarrollo nació hace 30 meses años. Este destilado premium artesanal 100% Peruano que hoy se puede encontrar en importantes restaurantes y barras de Lima ha sido aclamado por los jueces más experimentados en destilados del mundo”, presenta Marco Suárez, Fundador de AQARÁ.

El Concurso Mundial de Vinos y Destilados de Nueva York este año celebró su décima edición anual y se realizó del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021 bajo la metodología de cata a ciegas, mientras que en el Concurso de Destilados de San Francisco 2021, compitió con otros 4200 destilados de todo el mundo.

“El perfil AQARÁ destaca por sus aromas a hierbas y arbustos andinos, y recrea sabores que evocan a frutos madurados en la misma planta, vale decir, no es tequila, no es mezcal, al tener el ‘terroir’ de Perú, del Callejón de Huaylas”, destaca Suárez.

Comparte este gran orgullo nacional preparando en casa una de estas tres increíbles recetas con AQARÁ, presente en los principales supermercados y licorerías del país así como reconocidos restaurantes.

1. PICAFLOR ANDINO

Ingredientes:

2 oz de AQARÁ Plateado

1 chorrito de zumo de limón

1 chorrito de jarabe de goma

3 cubos de hielo

Completar con agua tónica premium

Opcional 1 chorrito de zumo de toronja rosada

Decorar con crusta de sol y media luna de toronja

Preparación:

Directo.

Llenar una copa ‘long drink’’ con hielo en cubos y verter todos los ingredientes. Mezclar de arriba abajo. Decorar





2. MULITA SERRANA

Ingredientes

2 oz de AQARÁ Plateado

1/4 oz de zumo de limón

Completar con ginger beer premium

5 a 6 cubos de hielo

Preparación:

Directo.

Llenar una copa ‘long drink’’ con hielo en cubos y verter todos los ingredientes. Mezclar de arriba abajo. Decorar





3. SANGRITA

Ingredientes

1 jugo de tomate britvic

1 cebolla picada en cubos

1 chorrito de zumo de naranja

1 chorrito de zumo de limón

Sal de tabasco e inglesa

AQARÁ Plateado

Preparación

Directo.

Macerar la cebolla en el zumo de limón por 15 minutos. Mezclar todo y refrigerar. Servir en shots y acompañar con shot de AQARÁ Plateado