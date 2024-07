Quizás Renzo Traverso Carrasco no imaginó jamás que cumpliría su sueño. Pero resulta que lo logró y el resultado es Tirreno, un elegante y amplio restaurante -con terraza- en la calle San Martin 443, en Miraflores, donde el concepto de cocina mediterránea te transporta a alguna parte de Europa, en especial a Italia.

“Tirreno nace por la pasión que le tengo a la cocina. Desde que estaba en el colegio, me llamó la atención cocinar. Luego, ya mayor y cuando el tiempo me lo permitía, me metía a la cocina a “jugar” un rato con los ingredientes disponibles para ver que podía preparar. Entonces, para mí, la afición por la cocina siempre estuvo ahí, claro que no sabía cuando la plasmaría en un restaurante, no estaba ni en planes”, cuenta, mientras la llega del mozo a la mesa se convierte en un espectáculo gracias al hielo seco y el fuego.

Pasta en salsa de albahaca con cubas de trucha salmonada.

Pero la prueba perfecta va más allá del efecto visual que nos causa un plato ‘bien diseñado’. Renzo ha logrado unos sabores increíbles, desde la entrada hasta el postre.

Recomendamos la Carrillera cocida al vacío por 24 horas, la Feria del Pulpo, la pasta con cubos de trucha salmonada, la espectacular panceta en salsa de hierba luisa cocida por 14 horas y definitivamente su versión de la torta de chocolate. Un plato que también encandila es su versión del cebiche con frutos rojos, sí, frutos rojos, una grata sorpresa.

Tartare de trucha salmonada.

“El concepto es cocina mediterránea. ¿Por qué? Porque es una que me gusta mucho. En los viajes que he tenido la oportunidad de realizar, siempre me ha llamado la atención esa zona y su gastronomía. Además, los insumos marinos, principales elementos de la comida mediterránea, siempre han estado entre mis favoritos. Por otro lado, me di cuenta que la actual oferta culinaria de este tipo de comida en Lima, se inclina mucho hacia el lado de la fusión. Lo que genera que se desvirtúe un poco el concepto de lo que uno desea probar, y terminando finalmente en un cliente que quizá no quedó satisfecho como esperaba”, explica el empresario gastronómico de 41 años.

Postre El Etna.

Pensar que hasta hace muy poco, Renzo se dedicaba plenamente al rubro automotriz. Un accidente le impidió viajar hacia su lugar de trabajo. Llevaba 10 años en ese “trote” cuando la ideal del restaurante empezó a darle vueltas en la cabeza, algo que había postergado una y otra vez.

En Tirreno puedes encontrar desde un tartare de trucha con salsa cítrica de frutos del bosque, una pasta fresca de tinta de calamar en salsa de vongole y langostinos o un exquisito filete de mero sobre puré de coral: “Opciones tenemos para todos los gustos y siempre, con la posibilidad de acompañar cualquier plato con nuestra coctelería de autor y una seleccionada cava para quienes prefieren un vino para maridar”.

Cala Salinas, cóctel de autor.

La espectacular torta de chocolate de la casa.

Inauguró en agosto del año pasado y desde entonces la acogida ha sido notable. Aunque no lo buscó o de repente sí, sus platos resultan muy ‘instagrameables’, por lo cual en redes sociales como Instagram, el feedback es tan bueno que Renzo no deja de inspirarse en seguir creando platos para deslumbrar todos los sentidos.

