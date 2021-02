Paletas Zacateca presenta su nueva línea ‘Supreme’ de seis sabores con cobertura de chocolate La Ibérica.

La maestra heladera Sandra da Ponte, la primera en crear el concepto de paletas rellenas y el eslogan de ‘postre hecho paleta’, apuesta también por el delivery.

Las nuevas seis paletas cubiertas de chocolate La Ibérica son de lúcuma rellena de fudge, menta y fudge, chocolate y fudge, entre otras. Cada una pesa 120 gramos y cuesta 10 soles. Se mantienen las clásicas a 8 soles y la presentación de litro a 32, en sabores como cookies and creamy cheesecake de cereza. “No teníamos el sistema delivery propio, solo contábamos con aplicativos deliverys, pero a raíz de la pandemia decidimos optimizar nuestro servicio y crear un e-commerce, donde atendemos el sistema de pedidos a través de la web”, destaca Sandra.

Respetando los protocolos de bioseguridad atienden el delivery y el recojo en puerta en Av. Villarán 997, Surquillo; Av. Las Casuarinas 143, Surco; Módulo en Strip Mall Santa Cruz, Miraflores; C. C. San Miguel; Av. Centenario 147, Barranco; Doña Rosa 106, Urb. Los Rosales, Surco; y Simoni 159, San Borja. De martes a domingo, 10 a.m. a 6 p.m., y en la web.

DATOS:

La atención es de martes a domingo de 10 am a 6pm.

La web de pedidos es https://zacatecapaletas.riqra.com/ y pueden seguirlos en sus redes sociales de Facebook https://www.facebook.com/zacatecapaletas o Instagram @Zacateca_paletas .

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Amankaya, resistencia y sabor.