Los nuevos tiempos traen nuevas ideas. Gerson Tamara Arteaga (7 Restaurante), Rolando Arias (Alphonse Bar) y Jorge Vargaz (La Niña) decidieron crear Dr. Booze, concepto con el que brindan la más grata experiencia con sus cocteles de autor listos para tomar en casa o donde quieras.

“El principal objetivo de Dr. Booze es democratizar el consumo de cocteles al público en general, proporcionando información relevante y educando al consumidor final a través de nuestras redes sociales, para que disfruten de coctelería de vanguardia en casa, con la frecuencia que lo hacen con el vino y la cerveza”, dice Vargaz.

Los Boozers presentan una carta inicial de nueve cocteles, con licores destacados y los mejores productos del Perú, Le ponen el toque de irreverencia que los caracteriza. ¿Qué tenemos en carta? Piña Troleada, JD´s Chunky Monkey, Fuck Tha Capitán, Not Another Cosmo, Milf, Silvestre Stallone, Very White Negroni, One Million y Between The Sh*ts.

La asesoría y experticia de estos conocidos bartenders permite el deleite de cada coctel de Dr. Booze, los cuales están listos para enfriar, destapar y disfrutar .

“Queremos aumentar el consumo de nuestros destilados peruanos, nos interesa que el público aprenda y sienta más cercano al pisco, así como a todos los otros productos que se producen en nuestro país”, dice Tamara.

Basado en esto, Dr. Booze nace con alianzas con Destilería Andina, Vodka 14 Inkas y Viñas de Oro, así como con destacadas marcas internacionales como Flor de Caña, Jack Daniel’s, Beefeater y Britvic.

“Nuestra primera etapa fue probar la teoría que el público quería sus cocteles favoritos en casa, como segunda etapa implementaremos una plataforma disponible para usuarios de todo el mundo con música en vivo, Dj’s invitados, catas dirigidas, clases de coctelería y más”, refirió García.

La experiencia es divertida y los cocteles, pura magia para los sentidos.

Para pedir tu pack y disfrutar del nuevo bar virtual solo debes buscar en Instagram a @Dr.boozebar o comunicarte al teléfono 946114487, en donde cualquiera de los boozers te asesorará según tu perfil de sabores.

Advertencia: Estos cocteles son solo para conocedores de la coctelería de autor o los que deseen aprender de ella.

