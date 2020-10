El sommelier y chef Andrés Orellana cumple un año con el primer concepto de Wine Bar en Lima, y a pesar de la cuarentena y la transformación de negocio retorna con el concepto de restaurante con un menú degustación maridado con coctelería y vinos.Con motivo del primer año nos trae Check In – Check Out, cuyo maridaje está a cargo de amigos del rubro de la coctelería y de la sumillería, los cuales en la cuarentena han desarrollado conceptos de coctelería to go, así como otros emprendimientos. Entre los invitados se encuentran los equipos de Carnaval Bar, Br. Booze, Santería y Wow Wines.

“Curador nació con la idea de ser el primer wine bar de Lima, un lugar donde puedes encontrar los mejores productos que el Perú produce y que llegan a nuestro país, y hoy con motivo de la pandemia, nos hemos convertido en un restaurante donde además contamos con una tienda de jamones, embutidos, quesos, tanto locales como extranjeros. Hemos incluido también chocolates peruanos, aceite de olivos tacneños, panes de masa madre, baguettes, ciabatta, entre otros. Soy un creyente que debemos de apostar por lo local, y hoy con motivo de nuestro aniversario vamos a desarrollar un primer evento gastronómico titulado Check In – Check Out porque la creatividad no se acaba”, refirió Andrés Orellana.

MIRA Descubre La Capital del Arroz

Y agrega: "Vamos a celebrarlo con visitas inesperadas porque la creatividad no se acaba, y volvemos a la cocina con un menú de temporada donde disfrutarás de sabores frescos como trucha, caballa, langostinos y diferentes tipos de hongos y ciertos sabores amazónicos”.

CHECK IN – CHECK OUT EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE CURADOR

Andrés adelanta que “presentaré un clásico de La Niña - restaurante actualmente cerrado por pandemia – un plato icónico, el cual consistía en un huevo de corral cocido a baja temperatura con diferentes tipos de hongos y hojas secas que es acompañado con una pizzeta con quéfir y quesos, maridado con un Bequignol de cuerpo ligero y aromas a frambuesa y violetas de Tugungato, Argentina”.

La cita son los días 23, 24 y 25 de octubre en los que los bares de Carnaval, Dr. Booze y Santería prometen dar lo mejor de sí.

“Este modelo de check in y check out lo hemos ideado con el objetivo de generar comodidad y confianza en nuestros comensales y en nuestro equipo cumpliendo rigurosamente con las medidas de bioseguridad que hoy debemos tomar, ya que, no sólo tendremos reservas pauteadas en mesa, sino también en el servicio. Por eso les recomendamos a todos agendar con anticipación para que disfrutemos de este lindo evento que hemos preparado con mucho cariño recordando siempre las buenas epocas de nuestro restaurante y bar hermano La Niña con motivo del primer año de celebración de Curador”, nos dice Andrés Orellana.

Para reservas pueden contactarse al teléfono 944188574 o al 998249490.