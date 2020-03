No sé si ustedes aman el café como yo, pero en estos días de cuarentena por el coronavirus he tenido que moderar mi consumo para que alcance.

Ha sido complejo tomar contacto con los productores, y claro que hubiera sido imprudente ir a sus casas para comprar, pero fui a algunos supermercados y con todo el cuidado posible además de la comida para estos días busqué buen café peruano. No ha sido sencillo: la mayoría vende café instantáneo. Hallé, con suerte, café peruano molido, y aunque lo prefiero en grano para que dure más no hubo otra alternativa. En medio de esta situación me entero del Latam Coffee Fest, el primer festival online de café en tiempos de pandemia que empieza mañana 23 y dura hasta el 27 de marzo.

Gabriella Wong es una economista peruana que ama el café y que ha impulsado esta iniciativa en días críticos para el mundo entero. Más de 30 participantes (entre socios de cafeterías, baristas, productores, tostadores, organizaciones y amantes del café) se suman a un diálogo amplio en el que se promete aprender de café, y de todo lo que implica que una taza deliciosa llegue a tus manos.

A partir de mañana se difundirán los posteos en la cuenta de Instagram de La Coffeonomista y de los otros participantes. Habrá talleres de preparación de café (en métodos como v60), talleres técnicos sobre el café, Q&A entre baristas de distintos países tocando un tema específico como los campeonatos, diferencias culturales de cómo se lleva el café entre países, experiencias de caficultores y el impacto del coronavirus entre países, así como iniciativas de emprendedores.

En uno de los días hay una charla que no me voy a perder: El café más sencillo de hacer en cuarentena.

Este es el programa de mañana:

Gaby -con experiencias en políticas públicas- me cuenta que no es una innovación, pues en España se hizo algo similar. Lo que ha hecho es replicar una idea en Perú con la finalidad de aprovechar este tiempo para mejorar en diversos ámbitos y analizar las barreras que tenemos. No solo busca promover el consumo interno de café. La economista se ha enfocado en el reto de mejorar toda la cadena de producción.

En este festival se ha invitado a gente peruana, y de otros países. La experiencia promete.