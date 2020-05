Los alfajores son un postre muy tradicional en nuestro país. Los encontramos en todos lados y de todas las formas, sin embargo, pocos saben cómo hacer estas ricas galletitas rellenas de manjar blanco que son capaces de alegrarnos las tardes de cuarentena.

Si los conoces y por fin te has animado a prepararlos tú mismo o si no los has probado nunca y quieres hacerlo, estás en el lugar indicado porque te vamos a mostrar los secretos de la preparación de los famosos alfajores de maicena con manjar a la olla.

INGREDIENTES

Masa

1 ½ taza de harina sin preparar

½ taza de maicena

200gr de margarina

6 cucharadas de azúcar en polvo

Relleno

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

PREPARACIÓN

Para la masa, precalentar el horno a 350F o 180 C. Cernir todos los ingredientes secos, mezclar con la margarina fría y refrigerar la masa dentro de una bolsa o papel film mínimo 2 horas.

Luego, extender la masa sobre una superficie enharinada e ir cortando las tapitas según la forma deseada. Colocarlas sobre una placa con papel manteca y hornearlas por 10 o 12 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.

Para el manjar de olla, echar las leches sobre una olla (de preferencia de fondo grueso) e ir moviendo a fuego bajo aproximadamente por 1 hora hasta que agarre punto o se pueda ver el fondo de la olla. Una vez listo dejar enfriar bien antes de rellenar los alfajores.

Los deliciosos alfajores de maicena. (Foto: Cucinare)

