El Sommelier José Alberto Carrera, quien actualmente labora en el reconocido restaurante Astrid & Gastón y está dedicado más de quince años a la sumillería en nuestro país, fue elegido Sommelier del año en los premios Summum 2023, que reconocen a lo mejor de la gastronomía peruana y cuya ceremonia de premiación se realizó el martes 19 de setiembre.

Carrera, quien se desempeña como Head Sommelier en Astrid & Gastón desde hace diez años, manifestó su alegría por este galardón y agradeció la oportunidad que le ha dado uno de los restaurantes más importantes de Perú y Latinoamérica.

“El sentimiento que tengo es abrumador. Me he mantenido trabajando humildemente en silencio mucho tiempo y el ser reconocido con este premio me ha emocionado mucho. Siento que por fin se me reconoce el esfuerzo y dedicación de tantos años entregados a la summillería en mi país. Ha sido un logro alcanzar ese reconocimiento pero a la vez una motivación de seguir adelante por que esto recién comienza. No puedo dejar de estar agradecido por este hermoso lugar Astrid & Gastón, que me permite seguir trabajando con libertad”, manifestó José Alberto Carrera.

El reconocido Sommelier se inició como barthender en el 2002, paralelo a sus estudios en el instituto Cenfotur, en el Hotel & Casino Los Delfines. Al año siguiente se desempeñó como jefe de bar en el Hotel Plaza del Bosque y decidido a investigar sobre un tema que siempre le fascinó, la sumillería, se matriculó en el curso de especialista en cata y sumiller experto en el instituto Le Cordón Bleu Perú en el 2006.

Tras llegar a Astrid & Gastón en el 2013 como sommelier, tres años más tarde le pidieron liderar el área general de sumillería del restaurante y desde ahí no dejó de probar nuevas referencias de vinos y conocer a grandes y pequeños productores en el mundo.

“Tengo el orgullo de decir que represento uno de los restaurantes iconos del Perú con una historia gastronómica maravillosa de casi treinta años, que la escribimos junto a los compañeros que sacan adelante los servicios todos los días y de trabajar con grandes personas como lo son Astrid Gutsche y Gastón Acurio, quienes siempre han reconocido mi esfuerzo y dedicación”, señaló José Alberto.

Sin duda para José Alberto Carrera es muy importante viajar constantemente, palpar y catar de cerca los vinos o destilados que otorga cada productor, conocer regiones vitivinícolas para poder transmitir y educar el trabajo de esta gente a nuestros comensales o futuros sumilleres del país, además de aprender a reconocer y saber mezclar diferentes tipos de licores, destilados y fortificados en el mundo.

El premio Summum como Sommelier del año es el reconocimiento para Carrera a un trabajo dedicado por varios años en su rubro, pero además es la consolidación de una trayectoria que se destaca como uno de las más importantes de la sumillería en el Perú.

VIDEO SUGERIDO:

Ministra de Vivienda descarta que retraso en megaobra de consorcio chino en el sur tenga relación con el corte de agua en 22 distritos