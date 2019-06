Reta tus sentidos: Comida vietnamita a la carta 

En el 2015, los jóvenes hermanos Alberto y Jorge Tay tuvieron una idea poco común: abrir un restaurante de comida vietnamita en Lima. ¿Funcionaría? Al margen de los números nació Viet , el primer y único restaurante de cocina vietnamita de la ciudad. Poco a poco han logrado una clientela fiel, que se enfrenta a sabores agradables y lejanos al típico chifa, la comida japonesa o lo que se conoce como oriental.

Viet es un reto a los sentidos. El local está en la avenida Aviación 2590, en San Borja.



“Cuando volvimos a Lima, extrañábamos ese sabor asiático y tras varias pruebas e investigaciones de la raíz de esa cocina, así como ver la viabilidad de tener ciertos insumos para lograrlo es que inauguramos Viet”, comenta Alberto.



A LA CARTA

Los platos que más destacan son el Goi Cuon, que es un enrollado en papel de arroz relleno con langostinos, jamón artesanal Cha Lua y vegetales, lo acompaña una salsa de maní. Este plato renovado ahora se llama Cha Gio Cuon Tom, que es un langostino con maní y albahaca envuelto en crujiente masa.



La famosa sriracha no podía faltar en el centro de la mesa, pues esta salsa es tradicional y globalmente conocida, teniendo este sabor como base es que se preparan la Sriracha Ga Chien, que son unas alitas picantes y dulces con el toque de ajonjolí.



De fondos, destacan la sopa de res Pho Bo, de cocción lenta con especias exóticas servida con una variedad de cortes de carnes de res, fideos de arroz más hierbas orientales. Le puedes agregar picante y salsa hoisin.



El sándwich Banh Mi Thit Nuong es uno de los favoritos debido a la unión del sabor del cerdo con los toques de hierbaluisa, paté artesanal, mayonesa, mantequilla, kiuri, jalapeños y encurtido Do Chua, todo esto en un crocante pan baguettino.



Un plato clásico que no ha salido de carta, pero siempre es recomendado es la creación de la casa: Arroz Viet. La verdad, nos fascinó. El arroz es salteado al wok con leche de coco, cerdo y langostinos más trozos de mango y un omelette montado con toques de ajonjolí.



¿Bebidas? Muy buenas. Lychee Iced Tea con jarabe de hierba luisa, zumo de limón más el té de lychee; o el exquisito café estilo vietnamita Ca Phe Sua que lleva leche condensada y café de Café Neira Lab, uno de los mejores del país.



Entre los postres que destacan está el arroz con leche de coco y mango llamado Xoi Xoai; así como el Banh Chuoi Chien, que son unos buñuelos de plátano con helado de ajonjolí más salsa de maní y chocolate.



EN MIRAFLORES POR UN MES



Hasta el 2 de julio los encontramos también en el concurrido Mercado 28, boulevard gastronómico de Miraflores (Av. Vasco Núñez de Balboa 755.



En este espacio itinerante sirven una carta reducida donde destacan sus mejores platos y los nuevos que ya pueden ser disfrutados también en el local de San Borja.