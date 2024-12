Cocteles de verano: La propuesta de Booze Bar que no te puedes perder esta temporada

Booze Bar se ha convertido en un punto de encuentro de la gente que busca un coctel delicioso y un ambiente acogedor, donde no falta la música, seductora y precisa.



La aventura de crear Booze Bar nació del amor por las buenas bebidas de tres apasionados: el bartender Gerson Arteaga y los empresarios y hermanos Juan Huisa y Luis Huisa. Juan es uno de los más importantes coleccionistas de whisky de lujo de nuestro país y era cliente asiduo del bar que, por entonces, dirigía Gerson. Iba casi a diario, y siempre era sorprendido por Arteaga. Se volvieron amigos y, a los pocos meses, socios.

El nombre del bar se inspira en el programa Booze Traveler, conducido por el actor y conductor Jack Maxwell, donde recorre el mundo visitando los bares más emblemáticos y divertidos. En esta aventura llegó al Perú en 2014 y disfrutó de nuestro pisco de la gastronomía. Arteaga, inspirado por el trabajo de Jack, decidió recorrer el mundo, beberse los mejores coctles y bautizar su bar como Booze (bebida alcohólica, en inglés).

Encontraron el lugar ideal para su emprendimiento en una antigua cafetería miraflorina, espaciosa y antigua, a la que tuvieron que transformar casi en su totalidad. ¿El resultado? El bar con el que siempre soñaron, con una barra imponente (diseñada, centímetro a centímetro, por Arteaga), una estantería con algunas de las mejores botellas de la colección de Huisa; una luz tenue que invita a la camaradería, música envolvente y, sobre todo, estupenda coctelería, producto de los más de 10 años de Arteaga detrás de una barra.

En Booze Bar se hace una coctelería de autor con los mejores insumos del orbe y se siguen procesos artesanales. En sus pocos meses de funcionamiento sus logros han sido varios. Por ejemplo, fue nominado por Tales of The Cocktail (el galardón más prestigioso de la coctelería mundial) en la categoría “New International Cocktail Bar in Latin American & Caribbean” y ha acogido a los más grandes bartenders de España, Argentina, México, Estados Unidos y otros países.

Como parte de su proceso creativo acaban de lanzar una carta que celebra a América Latina y sus propuestas más refrescantes. Así nació LATAM, carta en la que recorren seis países de la región.



Cada bebida recibe el nombre del país homenajeado

“Perú” tiene pisco, maíz morado y ginger ale, una reconstrucción traviesa del chilcano. “Argentina” es un emblemático fernet con Coca Cola. La diferencia está en que la Coca Cola es hecha, con receta secreta, por el propio Booze Bar. “Venezuela” lleva ron y anís, y es una revisión, mejorada, del clásico Guarapita. “Brasil”, siempre festivo, contiene en su sabrosa mezcla cachaza, macadamia y agua de coco. "Colombia” se luce con ron, lulo (la fruta icónica de Colombia) y Licor 43. “México” contiene tequila, miel de agave y, como decoración, un choclito ahumado.

Para espíritus más sofisticados, también hay una sección con experiencias de whiskies top.

Además, se sirven por copa ediciones limitadas de los mejores whiskies del mundo

Durante el verano montarán una barra en el Boulevard de Asia.

DATO:

Booze Bar abre todos los días, desde las 6 p.m., en su local de Bellavista 370, Miraflores.

