Chaufa de quinua de don Cucho.

En 1993 se inauguró en El Olivar de San Isidro el restaurante El Comensal. Este fue un pequeño y hermoso comedor donde se mostró por primera vez en la gastronomía peruana la riqueza gustativa de los ingredientes oriundos de nuestro legado agrícola prehispánico, bajo el nombre de ‘novoandina’, un estilo culinario que tuvo su partida de nacimiento a comienzos de los años 80.

Productos como la quinua , la kiwicha, la cañihua, la oca, la mashua, la coca, el mamey, el aguaymanto, los ajíes de todo tipo, la alpaca, el cuy, el paico, la muña, sin olvidar los ingredientes de la selva y mil productos más, se desplegaron para desarrollar la cocina peruana del futuro.

Mis padres me enseñaron a amar y a comer la quinua y posteriormente hice lo mismo con mis retoños. El resultado, chicos grandes, fuertes, sanos e inteligentes; ellos me prometen hacer lo mismo con sus hijos. La quinua acepta gustosa los perfumes de la cocina internacional y la oriental no es la excepción. Verdadero chifa peruano.

Vamos rapidito al mercado, este es un platillo delicioso, nutritivo, fácil, rápido y barato. En carne gastamos , en bodega, incluida la quinua, y en verduras .

De entrada habrá queso arrebozado en quinua. Tiras de queso fresco pasadas por harina, huevo y quinua cocida; se fríe en aceite y se acompaña con rodajas de papa y salsa criolla . El agua donde cocinó la quinua se hierve con un par de sobres de té con canela y clavo, se deja enfriar y listo. No usar azúcar.

Ingredientes para 4 personas:

1 kilo de quinua 3 litros de agua 6 cdas. de aceite vegetal 2 cdas. de aceite de ajonjolí 2 tazas de choclo desgranado 1 cda. de ajo molido 1 taza de cebolla china picada (parte blanca) ¾ de kilo de carne de pollo picada (encuentros) 1 taza de pimiento rojo en cubos 1 cucharada de kion rallado de taza de salsa ostión 8 cucharadas de sillao ¾ de taza de cebolla china picada (parte verde) ½ taza de ají amarillo en cubos 2 caihuas Tortilla de 6 huevos Sal

Preparación:

Lave la quinua repetidas veces, sobando entre las manos, el agua debe resultar transparente, escurra bien. Cocine en agua hirviendo por espacio de 10 a 12 minutos, hasta que la quinua esté al dente. Cuele de inmediato sin botar el agua de cocción y estírela sobre una fuente. Espere que enfríe y listo. Con el líquido puede preparar refrescos, sopas, postres, etc.

En una sartén grande vierta los aceites, guise allí a fuego lento el choclo crudo, sal, el ajo, la cebolla china parte blanca, guise por 5 minutos.

Adicione la carne sin hueso y sazonada, suba el fuego para que la carne dore, eche el pimiento, el kion. Baje el fuego, agregue la quinua, mezcle, incorpore la salsa de ostión, el sillao, la cebolla china (parte verde), el ají amarillo, la caihua y la tortilla picada. Rectifique sazón.

Acompañe el almuerzo con su ajicito casero.

ACOMPÁÑELO

- Tortilla esponjosa: Una las yemas rotas con las claras sin batir mucho.