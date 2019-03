Chanchito jugoso con frejoles panamito de don Cucho

En el mercado está suculenta la oferta del chanchito . Bien refrigerado, de color atractivo (blanco-rosa) y joven. Pido 1 kilo de pierna sin hueso y sin piel, avisa el casero, quien me obsequia un trozo de hueso para que el jugo tenga más sabor, dice. El que sabe, sabe.

Recibo un mensaje de los hijos que me recuerdan no olvidar las verduras y que los frejoles se ven cremositos y que han apagado el fuego. Ellos me propusieron no poner papada ni pellejón de cerdo en su cocción. Definitivamente corren otros tiempos, pero igualmente sabrosos.

En el puesto de verduras me doy con la sorpresa del aumento de los precios. Entre apio, rabanito, tomate, caigua, pimiento, cebolla, hierbas fresca y limón gasto solifacios.

La especería es trabajada y molida en casa. Una vez al mes se procesan ajíes, ajos y congelamos. La pimienta, el comino y otros se muelen y van a frasco con tapa.

Aún me falta el arroz, aunque poco, para no engordar. Jajaja . Por último, la cebada tostada para el refresco.

No debo olvidar los de la chela. Ni el costo del aceite, de la naranja, el rocotito para la salsa de ají de mamá y la especería casera.

TIPS



- La ensalada es salud. Mezcle en abundancia rabanito, caigua, tomate, apio y sazone con sal y limón.



- Los frejoles. Se saborean mejor cuanto menos aderezo se le pone.



- El arroz. Medio kilo lo preparo apenas con dos cucharadas de aceite, ajo sabroso y bastante zanahoria y vainitas. Delicioso.



- El refresco de cebada tostada. Con un toque de linaza es lo máximo. Sírvalo sin azúcar.

Ingredientes:



Para 4 personas

Frejoles y Macerado



1 kilo de frejoles panamitos

Cáscara de naranja de comer

1 kilo de pierna de cerdo

1 cucharada de ajo

Sal, pimienta y comino

3 cucharadas de ají mirasol

1 cebolla

1 pimiento rojo

2 hojas de laurel

2 vasos de cerveza

6 cucharadas de aceite

Hierbabuena y culantrito

Preparación:



Lavar y remojar los frejoles. Aparte trocear la carne en cuatro y sazonar con sal, pimienta, comino, ajo y mirasol molido. Revolver e incluir la cebolla y el pimiento cortado en cubos pequeños, el laurel y la espumosa cerveza.

Dejar frejoles a la intemperie hasta el día siguiente, cambiando de agua al menos dos veces. Al chanchito lo refugiamos en la refrigeradora hasta el momento de guisarlo, dándole vueltas de cuando en cuando para que se “emborrache” de sabores.

Cambiar el agua a los frejoles y llevar a hervir con cascarita de naranja hasta que esté tierno. Aderezar los frejoles con sal y ajo fritos con la mitad del aceite.

Mientras tanto, en una olla dorar la carne en el resto de aceite. Volcar los ingredientes del macerado, tapar y cocinar a fuego medio por una hora aproximadamente, de ser necesario aumente un vaso de agua. Retirar del fuego y aumentar las hierbas frescas.

Acompañe el almuerzo con su ajicito casero.