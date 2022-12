“Fresquicarnes es “lo que quieras, como quieras”: Somos la cadena pionera, 100% peruana, que ofrece un servicio de corte de carne asistido. Cualquier persona que se acerque a nuestras tiendas puede pedir el corte que desee en la cantidad que necesite en res, cerdo y pollo. Pueden pedir un pollo con 5 piernas u 11 chuletas del grosor que necesiten. Nuestros carniceros de más de 30 años de experiencia ofrecen más de 70 tipos de corte de carnes (entre res, pollo y cerdo), para todo tipo de ocasión”. Con estas palabras Johann Sitter, Gerente General de Fresquicarnes, presenta a sus tiendas, las cuales -dice- nacen para juntar lo mejor del retail y del mercado tradiciona: la experiencia de compra, seguridad y calidad de un supermercado, con la atención personalizada y cercana del casero del mercado.

De los tipos de cortes de carne que se ofrecen, ¿cuáles son los más vendidos?

Es una buena pregunta. Uno de los objetivos de Fresquicarnes es educar a nuestros consumidores (amas de casa, familias, los chicos que viven solos, el profesional que prepara su comida para la semana para el trabajo hasta los amantes parrilleros de los fines de semana). Queremos que el consumidor peruano conozca la existencia de la mayor cantidad de cortes y, así, ampliar sus posibilidades, sabores y preparaciones gastronómicas. En cuanto las tendencias de compra, hasta el momento en Res: Lomo fino, bisté de tapa, bife ancho y picaña; cerdo: Panceta, babyribs, chuleta de lomo y lomito fino; y, Pollo: filete de pechuga, pollos enteros con menudencia, muslito. Hoy por hoy, la elección de cortes en res, pollo y cerdo son limitadas y hasta repetitivas. La categoría incluso refuerza ello porque no innova. Nosotros, sí. Por eso en nuestras tres tiendas buscamos informar y educar al consumidor en detectar no solo la mejor carne sino también la variedad.

¿Cuáles son los mejores cortes de carne de res, cerdo y pollo, para una parrilla? ¿Y cuáles serían sus mejores acompañantes?

El peruano está fortaleciendo su relación con la parrilla. No solo hombres sino mujeres y en segmentos más jóvenes. Esto es positivo, porque es un perfil que quiere arriesgar y que ve en la parrilla no solo un momento de buen comer, sino la ocasión de reunirse con la familia y los seres queridos que, por temas del día a día no se pueden reunir. Podría decirse que la parrilla hoy en día toma ese lugar que, en eras ancestrales, tomaba la “hoguera”, donde toda la tribu se reunía al pie del fuego a calentarse, a reconciliarse y a celebrar que están todos juntos. Esa mística tiene la parrilla y por ello está ganando tantos seguidores en Perú. Ya era el momento.

En los mejores cortes encontramos, en res: Tomahawk, picanha, bife ancho, bife angosto, colita de cuadril, asado de tira; en cerdo: Bondiola, costillar y panceta; en pollo, filete de pierna, alitas y muslitos. En cuanto sus acompañamientos, están una buena ensalada con papas y nuestra variedad de chorizos y las infaltables salsas (chimichurri, ají, y otros). Esto es lo positivo de Fresquicarnes, no solo encontrarán las mejores carnes, sino los mejores complementos incluso opciones de vino para acompañar. Queremos ofrecer todo el circuito.

¿Cuál es su expectativa de venta para la campaña de Navidad y Año Nuevo?

Creemos que la venta de cerdo va a incrementar. Es una buena alternativa frente al pavo y la gente lo está descubriendo. Fresquicarnes ofrece comprar lo que se necesite. Damos la promesa de la compra eficiente. Hay muchas familias de dos o tres personas, solo parejas o que viven solos y tienen necesidades muy diferenciadas a los de una familia numerosa. En ese sentido, ofrecemos la posibilidad de realizar la compra sea de res, cerdo o pollo en las cantidades que uno necesite para esta Navidad, así se evita la merma, y hace una compra más eficiente para tal vez invertir ese dinero extra en un buen vino para la noche buena o recibir el año. Para esta campaña, promocionaremos preparados de cerdo como enrollados de bondiola y pierna rellenas de jamón, queso y guindones, así como pancetas navideñas ya sazonadas directas para el horno, caja china o parrilla.

