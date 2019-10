No dejan de obtener reconocimientos. Carnaval Bar, la propuesta nacional de coctelería conceptual, reconocido como el Mejor Bar en los premios Summum 2019, ingresó a ‘The World’s 50 Best Bars’.

Esta lista que representa la más notable guía internacional de los mejores destinos para beber a nivel mundial otorgó al bar peruano, en su 11° edición, el puesto número 13 de su premiación. En 2018, la marca ya había ocupado el puesto 68.

Con este galardón, el Perú se convierte en un destino aún más atractivo al contar con una oferta turística integral para explorar y experimentar, pues tiene lo más sobresaliente en gastronomía y coctelería.

‘Carnaval Bar’ es un espacio creado para estimular los sentidos. Su carta tiene propuestas que trasladan hasta los lugares o experiencias más icónicas del mundo. Entre sus más destacadas bebidas se encuentran ‘Danzante de tijeras’, frutado y de notas andinas; ‘Tomando a Van Gogh’, semi seco y con notas del hada verde; ‘La furia del dragón’, oriental y refrescante; entre otras.

Si quieres conocer un poco más de lo que ofrece ‘Carnaval Bar’ puedes visitarlos en su local de la avenida Pardo y Aliaga 662 en San Isidro.