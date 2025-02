Cafeterías peruanas en el TOP 100 de mejores del mundo: MIRA LA LISTA

Las cafeterías peruanas brillaron en el The World´s 100 Best Coffee Shops, que se realizó en Madrid. Se trata de un importante reconocimiento para el café peruano y la experiencia que ofrecen estos espacios a los clientes.

"Ganamos todos", dijo Gino Kanashiro, de Origen Tostadores de Café, tras conocer la noticia que las 5 cafeterías peruanas postulantes aparecen en el top 100 del planeta.

PukuPuku está en el puesto 20, The Three Monkeys Coffee del Cusco figura en el 22, mientras que Coffee Busters destaca en el lugar 65 y Origen Tostadores de Café, en el 69.

Florencia y Fortunata del Cusco aparece en el top 98.

BUENAS NOTICIAS PARA EL PERÚ

"Son excelente noticias, sobre todo porque entramos las cinco cafeterías peruanas. Es un orgullo, eso es lo más importante. Me hace muy feliz", comentó a Perú21 Gino Kanashiro de Origen Tostadores de Café, quien resaltó el caso de los jóvenes creadores de The Three Monkeys Coffee.

Anais Ocupa, Brand Manager Customer experience and Culture de PukuPuku, compartió su felicidad por la noticia. "Lo logramos", dijo emocionada, tras reconocer la importancia de los productores peruanos en la filosofía de esta cadena de cafeterías de especialidad.

"Lo más importante es que el Perú ganó hoy. Jamás debemos olvidarnos por lo que hoy estamos aquí: el café y el buen café es gracias a caficultores extraordinarios", señaló Ocupa.

Para Gino Kanashiro, este reconocimiento es una oportunidad para inspirar a otras cafeterías a mejorar el servicio, y desarrollar y crear un equipo sólido: "Será motivante para otros espacios para no dejar de mejorar, y el consumidor será el más beneficiados. Vamos a tener mejores espacios, mejores cafés, mejores cafeterías... Ganamos todos".

"¡Estamos muy emocionados y agradecidos por haber sido reconocidos como una de las 100 mejores cafeterías del mundo y por alcanzar el puesto 22! Este premio refleja el esfuerzo y la dedicación de todo nuestro equipo para ofrecer una experiencia única a nuestros clientes. Es un honor ver el trabajo que hemos hecho reconocido a nivel mundial", dijo a este diario Diego Huillca, de The Three Monkeys Coffee.

Sin duda, un gran día para todos los que apuestan por el café peruano.

