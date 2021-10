Ynn Coffee comenzó en una pequeña esquinita de Surquillo como una barra de café especial. Hoy, tres años después, con pandemia y todo, el local ha crecido y se ubica estratégicamente en la Avenida Principal 303. Carlos Risco y Anabel Pérez, los dueños, están orgullosos con lo que han logrado y se alistan para nuevos retos.

Anabel y Carlos son esposos, y ella cuenta que todo empezó con esa pasión de Carlos por el café. “A mí no me gustaba tanto. Yo tenía el concepto de café amargo, incluso del instantáneo, y él trataba de convencerme. Me llevó a una cafetería de Barranco, me invitó una Moka, y ya no hubo marcha atrás”, cuenta. El proyecto nació en 2015, cuando eran enamorados. Llevaron cursos de catación, y juntos descubrieron que había un mundo del café al que apenas estaban ingresando. Anabel, ingeniera informática de profesión y especializada en marketing, alentó el proyecto de la barra cafetera. Los dos están agradecidos a la tostadora Enid Esquivel, quien les brindó enseñanzas importantes sobre el café que marcarían el camino.

El negocio, señala Carlos, empezó vendiendo bolsas de café. Descubrieron que había un nicho de mercado en el consumo de café de especialidad. Primero fueron los amigos y los familiares, quienes compraron el café; luego se sumaron más conocidos, y el barrio se enteró. Nace Ynn Coffe.

UN RETO

El nombre nace por innovador, increíble, inteligente e inusual. Eso quería que fuera Ynn.

Capuccino y postre.

“Definitivamente hemos aprendido mucho más sobre el café en estos tres años. Hemos experimentando con el café y gracias a nuestro tostador Walter Flores hemos mejorado cada vez más”, comenta Carlos. Y detalla que el público ha crecido, así como los fans. Porque Ynn Coffee tiene fans.

En pandemia no fue fácil, pero gracias a la base de datos de los clientes -que una barista recomendó tener- fue posible llegar a ellos, e implementar un sistema de ventas. Hoy ofrecen, entre otros orígenes, café de Pozuzo, del productor Gregorio Espinoza. Hemos probado un geisha increíble en Ynn Coffe, tanto en Espresso como en Americano y Capuccino, así como métodos.

Reciente lanzamiento de un geisha de Pozuzo por aniversario.

Tienen cuatro baristas, divididos en dos turnos. Carlos -ingeniero industrial- se dedicó plenamente a la cafetería, y para el próximo año esperan lograr el sueño de otro punto cafetero. Además del café recomendamos los postres y los salados, acompañamientos perfectos, así como las bebidas heladas en base a café.

La pareja que tiene dos hijos está feliz con el cariño del público y va por más.





