No falta nada para el World Barista Championship, que se desarrollará en Melbourne (Australia) del 27 al 30 de setiembre, y allí estará el peruano Renzo Ruiz Roman, quien nos representará en el mundial de barismo, contra viento y marea. Mientras esta fecha llega, los esfuerzos para conseguir recursos suficientes no cesan de parte de su equipo: la cafetería Mama Quilla.

Es así que nace el Festival del Café, un evento que busca promover o generar un espacio de apoyo al Campeón Nacional de Barismo 2022. “En este año es Renzo Ruiz Román, el próximo año puede ser Juanito Pérez, el próximo año Susanita Valdivia, quien sea. Lo importante es que el Campeón de Barismo de cada año no se sienta solo o sola y que haya un equipo de personas que lo acompañan, lo fortalezcan, le ayudan en las diversas necesidades que tenga este campeón o campeona. La idea nace porque cuando Renzo sale campeón de barismo nosotros (MamaQuilla) recibimos la noticia que le van a apoyar con los pasajes y con seis noches de alojamiento, nada más. Tocamos las puertas del Estado, de PromPerú, de Sierra y Selva Exportadora, incluso con el jefe de la Oficina de Comercio Exterior en Australia, con la encargada de eventos e imagen de País de Promperú y nos han dicho que no, que no tienen ningún presupuesto para apoyar a Renzo ni a ningún miembro de su equipo para su viaje al Campeonato Mundial de Barismo de Australia 2022″, cuenta Jannet Villanueva Escudero, socia de la cafetería MamaQuilla. Tras la decepción y la sorpresa pensaron en un espacio de apoyo y promoción.

Festival del Café

“Primero que no hay plata, segundo que tiene que practicar, tercero que tiene que tener la máquina especial, cuarto conseguir el café, quinto el tema del idioma. Entonces, todo eso le quita tiempo al campeón y ahí ya estamos restando puntos como país. Otros países tienen ya equipos de diez personas para arriba, pero el campeón del Perú siempre ha ido solo, y encima a un lugar tan lejano como es Australia. Entonces ahí fue que nos unimos un grupo de organizaciones de personas para poder promover esto, fuera de que sea Renzo Ruiz, no se sienta solo durante el campeonato, sino que la sociedad y la comunidad de café de especialidad del Perú se mueva, porque es un Mundial, no está yendo una persona, es Perú quien está yendo al Mundial y esta persona nos representa. Por lo tanto, hay que tratarlo con respeto, con dignidad y con solidaridad”, comenta.

Ahora Renzo está recibiendo clases de inglés. MamaQuilla está costeando estos estudios. También ha comprado el molino del campeonato y ahora está en la búsqueda del café. Han ido al VRAEM, viajarán a Chanchamayo y luego a Cusco. Renzo debe viajar con su coach Roberto Caldas y Gracia Briceño, en representación de Mama Quilla y quien se encarga de todo lo que es la logística y las presentaciones.

“Hemos recibido respuestas muy bonitas de parte de los miembros de la comunidad del café. Las respuestas más frías lamentablemente las hemos recibido del Estado. Las instituciones públicas son incapaces de decirte: te apoyo, estoy contigo, en qué te puedo servir. Nada simplemente es no. Nos ha pasado cada cosa que ahora no es el momento de contarlas, pero algún día va a ser bueno recordar las respuestas de los miembros del Estado. Uno se da cuenta de que apoyan a quienes quieren y los necesitan, es de acuerdo a gustos. Definitivamente el Estado no brinda ningún apoyo. Cuando se dice ningún apoyo, es ningún apoyo”, lamenta Jannet Villanueva.

EL APOYO DE TODOS

Gracia Briceño, tostadora y dueña de MamaQuilla, dice que es importante mencionar “que este año es ¿qué necesita Renzo? Pero esto seguirá año tras año y los campeones irán cambiando. Este año Renzo necesita desde el apoyo más pequeño hasta el más grande. Además del apoyo monetario que es lo que sinceramente más se necesita, no olvidar el apoyo psicológico y las buenas vibras de la comunidad cafetera y de todos en general”. Para Gracia no se trata de lo que Renzo requiere, sino de lo que el Perú necesita y necesitará. Porque Renzo no puede ni debe ir solo. Debe ir con un equipo como los otros participantes.

“Todo apoyo suma y más si es por Perú. No vamos a dejar de mencionar el objetivo que estamos tratando de compartir. De que este año es Renzo, no es el primer campeón nacional y esperemos que no sea el último. El principal apoyo que pueden dar es monetario. El apoyo en el yape y las cuentas puestas en el Instagram de mamaquilla. No importa el monto sino la acción. Y Perú se merece mucho apoyo”, dice Gracia. Y ahora el Festival del Café se realizará el 20 de agosto, siguiendo el hashtag #PERÚALMUNDIALCONRENZO podemos seguir los detalles de esta fiesta que busca recaudar fondos para nuestro campeón nacional. Por lo pronto, a seguir la cuenta en Instagram @Festivaldelcafe.pe

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR