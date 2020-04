El coronavirus afecta también a un sector especialmente sensible del país: nos referimos a los productores de café peruano, esos hombres y mujeres que trabajan durísimo para entregarnos un producto de primera calidad que muchos solo la resumen en una taza de café, pero es mucho más.

Anggela Sara y Karen Pisconte, de The Specialty Coffee Community, desarrollaron esta encuesta que ya está en línea y nos dicen que el objetivo es tener un profundo entendiemiento del problema: “La siguiente encuesta está orientada al sector productivo (Productores de café) y recopila información sensible necesaria para plantear soluciones idóneas a la coyuntura actual. Este proceso carece de fines lucrativos y es totalmente voluntario. Si bien no hay un beneficio directo por llenar la encuesta, los resultados ayudaran a dar diagnóstico del sector productivo y los retos a afrontar”.

Sara está en Lima, pero su mamá y toda su familia están en Villa Rica: “Cada videollamada siempre es ‘el café ya está y no hay gente’”. Le preguntan qué están haciendo en otros países para implementar medidas en los cafetales en estos tiempos de coronavirus. Ante la falta de censos cafetaleros actuales para basarse, la opción era esta encuesta de alcance nacional.

Si eres productor o conoces productores comparte este artículo.

Aquí está el link de la encuesta.

EL CAFÉ TAMBIÉN NOS NECESITA.

