Alanya Repostería fue distinguida como la mejor cafetería de Lima de este 2022 tras ganar el concurso de la Cámara Peruana del Café y Cacao que evalúa, reconoce y premia a las mejores cafeterías de la capital.

En el concurso participaron más de 30 cafeterías en las categorías de Especialidad, Complemento y Restaurante.

Alanya Repostería ganó en la categoría Complemento, Ciclos Café se alzó con el título de mejor Cafetería de Especialidad y Típica Café fue la mejor de la categoría Café Restaurante.

Debido a este reconocimiento conversamos con Zara Alanya Góngora, en su local de jirón Domeyer 223, Barranco.

“La verdad es que ha sido un trabajo constante, de años, pero creo que lo que ha hecho que nosotros avancemos es después de la pandemia. Cuando parecía que todo se venía abajo nos reinventamos”, cuenta. El hermoso local de Barranco abrió cuando se reactivó todo, a pesar que ya estaba listo para inaugurarse.

¿Cómo diseñas tu cartas?

Viajo bastante, salgo bastante, a ver qué propuestas hay, porque a veces acá en Perú encuentras siempre lo mismo en todos lados. Desde que regresé la primera vez, porque yo viví en Barcelona, dije, yo quiero llegar a Lima y que haya algo así, que llegues a la vitrina y no sepas qué escoger, y siento que lo he logrado.

Deliciosos postres. (Foto: Claudia Ramírez)

La gente ya reconoce el lugar

Ya nos hemos hecho una marca, ya nos hemos hecho de un nombre, me da gusto la verdad. Me da gusto que venga gente de afuera, pasteleros de afuera, de Europa y nos visiten y nos digan “oye, qué bien lo estás haciendo”. Me gusta que quiera venir gente del extranjero a hacer prácticas acá. No es solo la pastelería, es el conjunto, nosotros estamos todo el día, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y hay propuestas de todo tipo. Si se te antoja un postre, o una bebida helada, un café, alguna bebida con café.

¿El café de dónde es?

Ahora estamos trabajando con Cusco.

El café es más que un complemento. (Foto: Esther Vargas)

¿Qué tan importante es el café?

Es muy importante. Puede ser el mejor complemento, pero si el café no es el mejor acompañante, puede malograrte todo. Cuando empecé con esto, hace muchos años, no sabía nada de café. Pero sé tomar café, he vivido con gente que le gusta bastante el café, entonces me he criado con eso y me gusta el café como le gusta al peruano, como bien sentadito, oscuro, pero que tenga sabor.

¿Cuál es tu sueño?

Quiero que no solo miren la gastronomía, que vengan de afuera a mirar la pastelería. Me importa bastante el café, porque tiene la capacidad de maridar bien con los postres, es muy importante, para mí, es muy importante.

¿Cómo te animaste a participar en el concurso?

Apenas me informaron yo le dije a mi personal: “chicos, yo quiero participar porque siento que tengo un buen complemento, pero todo es un trabajo en equipo, todo tiene que estar impecable, no solamente es mi trabajo, es de todos”. Ellos pusieron todo de su parte.

¿Crees que ha aumentado el consumo de café

Sí, se vende mucho café. Es lo que más vendemos en realidad.

