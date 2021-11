Todo cambió cuando María Teresa Torres Rodríguez visitó a su tía en Chanchamayo en una época en la que se sentía estresada con la ciudad y las cosas de la vida. Sin pensarlo, se convirtió en promotora del café peruano.

“Mi ingenio y mi alma despiertan en busca de una solución para aliviar los problemas de mi tía. Ella, estaba en la bancarrota y no podía contar con ayuda en su cosecha y post-cosecha, la compra de su producción con una mejor paga podría ayudarla a reinvertir y terminar su producción. Algo en mi interior me hacía sentir que sí se puede. Compré y tomé las muestras de sus cafecitos y los llevé a analizar consiguiendo un cafecito de exportación. Siendo el inicio de este maravilloso emprendimiento. Así me convertí en caficultora y comercializadora de la marca Kfest”, cuenta esta mujer justo en el Día de la Mujer Emprendedora.

Vaso medidor y posavasos (Foto: Aura Guío)

Y agrega: “Somos una empresa con propósito de ventas online y somos una marca diferente. Nuestra misión es ayudar al prójimo y encontrar así, la felicidad mutua en ambas partes. Un cliente satisfecho nos motiva y alegra el corazón. Nuestra publicidad es mediante fotos y divertidos videos que publicamos en nuestras redes sociales, para enseñar desde las bondades del café hasta cómo prepararlo. Todo esto, para sembrar la cultura del café en el paladar, el pensamiento y el corazón de los peruanos; contribuyendo de este modo, a un comercio justo para nuestros caficultores”.

KFest ofrece café especial de Chanchamayo y realiza activaciones cafeteras en diferentes distritos de Lima para enseñar la cultura del café. María Teresa tiene un fundo llamado Santa Teresita. Recientemente la vimos en la ExpoCafé difundiendo la importancia de nuestro café y contando detalles de su propuesta.

Activaciones que hace en algunos lugares de Lima.

María Teresa tiene otra línea de negocios: elaborar diversos productos innovadores y tradicionales derivados del café orientados al consumo del mismo: “En Kfest quisimos ir un paso más allá e innovar, a la vez que reciclamos. El café deja un desperdicio llamado borra, el cual cuando seca sigue teniendo el delicioso aroma de café. La borra la usamos como un aditivo orgánico para algunos de nuestros productos ecológicos. Actualmente contamos con dos productos: un vaso medidor x 100ml que puedes usarlo para la repostería o para la formulación de bebidas y un posavasos flexible, aislante del calor y que huele a café dulce.

Más sobre este emprendimiento aquí https://www.instagram.com/cafekfest/

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR