Idelso Fernández dice que es feliz. Puede parecer una generalidad, pero en su voz entusiasmada, en esa manera especial que tiene para relatar sus días, te queda la certeza de que la pasión por su trabajo y la responsabilidad que implica lo llenan profundamente. Y aunque solo hizo primaria, en Santa Cruz, Cajamarca, está orgulloso de todo lo que ha aprendido rodeado de la naturaleza.

Es suscriptor de los Acuerdos de Conservación del Bosque de Protección Alto Mayo desde el año 2011; promovió la formación de la Cooperativa de Servicios Múltiples Bosque de Alto Mayo (COOPBAM) y desde 2015 es gerente.

¿Cómo es su trabajo?

Como representante legal de la cooperativa, trabajo con 462 socios, de los cuales 91 son mujeres. La cooperativa es única en su género a nivel del país, y digo que es única porque a nivel del Perú son 76 áreas naturales protegidas. Y solo aquí hemos constituido este espacio, donde se cultivan cafés –sobre los 85 puntos– cuidando siempre el medio ambiente, bajo un sistema agroforestal.

¿Y cómo llegó a esta zona?

Soy migrante de la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca. Los Acuerdos de Conservación son importantes porque el Estado peruano reconoce a los ciudadanos que migramos, que prácticamente invadimos el bosque por desconocimiento. Así fue que firmamos un acuerdo para conservar el área, y trabajar de una manera sostenible. Antes yo cultivaba papa y maíz, pero en San Martín el café era una oportunidad, y ya voy siete años, incluso exportando a mercados como Europa y Estados Unidos.

¿Qué variedades de café hay en el bosque?

Entre las variedades de café están el Typica, Caturra, Bourbon, Pache, Catimor y otras. Nos estamos enfocando en Typica, Bourbon y Catimor por la calidad de taza, y los clientes son muy exigentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, te dicen ‘vamos a negociar tres contenedores, pero todos los cafés deben superar los 84 puntos’. Así que trabajamos duro, amigablemente con el bosque, y con las certificaciones orgánicas necesarias.

Las mujeres no son mayoría. ¿Siempre fue así? ¿Qué trabajo específico hacen ellas?

Al comienzo eran 55, de los 288 socios. Seguro esta cifra irá creciendo. La mayoría es madre soltera, administran sus parcelas de café, son socias directas de la cooperativa, forman parte del consejo de administración. El año pasado, tuvimos a una mujer como presidenta de vigilancia.

En el Bosque del Alto Mayo hay un laboratorio para trabajar el café especial. ¿Cómo nace esta iniciativa?

Con la idea de mejorar. Tenemos dos laboratorios, uno de gestión que está en Rioja y ve el tema del comercio justo; y otro en el bosque, donde vemos la calidad, el puntaje de taza, las prácticas que se hacen.

Usted tiene cinco hijos. Muchos jóvenes se están quedando en el campo por el café y el cacao. ¿Qué le gustaría que hagan sus hijos?

Cultivan café. Mi hijo mayor es auditor de la cooperativa y ha hecho una consultoría para la Junta Nacional del Café. No tuvo la suerte de estudiar, pero va aprendiendo. Aquí ha encontrado nuevas oportunidades.

¿Qué significado tiene para usted el café?

El café peruano es un producto bandera que nos llena de orgullo y que cambia vidas, que está cambiando vidas.

¿Se puede vivir del café en el Perú?

Están pagando muy bien por cafés especiales de alta calidad. Como caficultores tenemos que esforzarnos más para alcanzar esos niveles, así como productividad. En el Perú tranquilamente se puede vivir del café, pero enfocándose en cultivar y vender alta calidad y, por supuesto, cuidando el medio ambiente.

Muchos productores, quizás no de San Martín, pero en el Perú optaron por la hoja de coca. Esto ha cambiado bastante, por suerte.

Erróneamente optaron por eso. En los últimos años el exquisito café peruano te da opciones. No solo se debería ver afuera, en el mercado local se debería valorar y consumir más. Si bien es cierto que somos el segundo país a nivel del mundo con más certificaciones –entre orgánicas y comercio justo–, no estamos tomando nuestro café como se debe. Soy presidente de la Mesa Técnica Regional de Café y hemos propuesto al gobierno regional que emita una ordenanza regional que promueva el consumo interno, pero a veces falta voluntad política. Igual, los agricultores avanzamos y llegamos a los mejores mercados del mundo, algo que quizás no se cuenta mucho.

¿El apoyo de Conservación Internacional (CI) ha sido clave?

De suma importancia. Conservación internacional apostó porque la gente se capacite, mejore la calidad de producción, su calidad de vida. Con la cooperativa, con su esfuerzo, con los mercados que tiene, y con los certificados mencionados, tenemos hoy oportunidades y una vida más tranquila, y con más aspiraciones.

LOS SUEÑOS DE UN PRODUCTOR

¿Cuál es su sueño?

Que el café se conozca, en el Perú y el mundo. Que el cacao del Alto Mayo también. Que el Perú reconozca todo lo que tiene.

El café lo hace feliz, como bien dice.

El café para mí significa oportunidad de vida, oportunidad laboral y oportunidad de conocimientos. Al café no van a terminar de investigarlo. Ahora se habla de café natural, de café de procesos, y de mucho más. Este producto está en la mira de investigadores y profesionales, eso es bueno para el Perú, y para mejorar la vida de los agricultores.

¿Usted toma café?

Por supuesto y de los mejores. Es un lujo.

¿Cómo se lo prepara?

Lo más típico es el café pasado, pero a veces en el laboratorio nos ofrecen en métodos.

AUTOFICHA

“Tengo 51 años, cinco hijos y mi esposa también está comprometida con el café. A veces llego a casa con café y me pongo a tostar con mi linterna alumbrando la sartén. Es algo que disfruto, a la hora que sea. Todo artesanal, con mucho cuidado”.

“Mi esposa dice que soy ciego por lo de la linterna y yo le explico que es para ver el color, y cómo está avanzando el tueste. Lo hago con cariño porque quiero tomar un buen café en casa, y el resultado me deja contento. Muchas familias lo hacemos todavía así”.

“La COOPBAM fue constituida en 2014 gracias a Conservación Internacional Perú, como parte de los Acuerdos de Conservación firmados entre los productores de café del Alto Mayo y el Sernanp para mejorar los cultivos de café de los productores y reducir la tasa de deforestación”.