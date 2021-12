“Para el sector cafetalero, la calidad y consistencia de nuestros cafés mejora cada año, la gran industria valora más o ve con buenos ojos nuestro café. La industria de cafés especiales a nivel país crece en beneficio de las familias cafetaleras. Los resultados muestran que Perú puede ser potencia en producción de cafés especiales, estamos en la ruta a ser potencia mundial”. Con estas optimistas palabras Geny Fundes, gerente de la Central Café & Cacao del Perú y coordinador general de Taza de Excelencia Perú 2021, celebra los resultados de la subasta electrónica de los mejores cafés peruanos realizada ayer.

En diálogo para Perú21, Fundes indica que se ha superado “en valor a las subastas anteriores y es 15% mayor que la subasta 2020″.

La edición de este año tiene un logro especial: la victoria de Dwight Aguilar, quien ya en el 2018 había ganado ese año la Taza de Excelencia, por lo que se convirtió en bicampeón. “A nivel mundial no hay un productor que haya ganado dos veces la Taza de Excelencia, lo que significa que Dwight Aguilar es el primer bicampeón en la historia de esta competencia”, dijo Fundes.

MÁS DE 100 COMPRADORES

El café de Dwight Aguilar, ganador de Taza de Excelencia Perú de este año, obtuvo más de 5 mil dólares por quintal, superando el récord del año pasado . Más de 100 compradores internacionales de 15 países se disputaron los 24 mejores cafés peruanos.

El caficultor cusqueño Dwight Aguilar Masías, ganador de Taza de Excelencia Perú 2021, alcanzó más de US$35,800 por 682 libras (309 kilos) de café de especialidad que este año produjo para la competencia que busca y premia a los mejores cafés en cada país . El precio por cada quintal de café de Dwight llegó a US$5,460, lo que superó al precio por quintal obtenido por Hilda Leguía, la ganadora de la edición del año pasado, que alcanzó US$5,110.

Hugo Mariño Laura (Cusco), segundo puesto de la competencia, recaudó un total de US$22,753 y José Elmer Tineo (Cajamarca), tercer puesto, reunió US$15,545 .

En total, los 24 cafés subastados con 17,893.39 libras(8,114.92 kilos) obtuvieron un valor de US$ 330,684.35, con un precio promedio de US$ 18.48 por libra o US$ 1,848.00 por quintal y serán exportados por la Central Café & Cacao del Perú en los próximos días.

En la subasta electrónica de los mejores cafés peruanos participaron Amora Carbajal Schumacher (presidenta ejecutiva de PromPerú), José Ezeta Carpio (presidente ejecutivo de Sierra Exportadora) y Marcos Reynaldo Vargas (alcalde del distrito de Santa Teresa), Taza de Excelencia Perú 2021 fue posible gracias al apoyo del Ministerio Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Prom-Perú, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Municipalidad Provincial de La Convención, el Gobierno Regional del Cusco, TechnoServe, USAID/Perú, SOS FAIM, Fogal y Rikolto.

