El café de David Flores es excepcional, así como su esfuerzo incansable. “Soy tercera generación de una familia de productores. El café siempre me gustó desde niño, mi papá, mi abuelo han producido café y esta pasión creo que surgió a ocho años, cuando mi papá me decía para cosechar café y yo cosechaba una lata que es algo como 5 kilos, 4 kilos. Me encantaba estar al lado de papá, en la finca, ayudando. Yo nací en Cutervo, Cajamarca. La finca El Morito está en San Ignacio, allí vivo desde los 14″.

David Flores, que hoy tiene 27 años, siempre soñó con ser ingeniero agrónomo, pero las circunstancias de esa época lo impidieron. Tras un viaje a Lima, regresó a la finca, donde estaba su lugar. “En el 2016 empecé a ponerme ahí a trabajar y hasta esa oportunidad no conocía nada del café especial. Escuchaba que en Jaén hacían cata de café, que esto, que lo otro, ¿no? Para mí era algo nuevo. Así que fui a Jaén de San Ignacio con unos saquitos de café y así conocí una pequeña cooperativa. Allí estaba Rony Lavan, y me hizo conocer el laboratorio. Me explicó cómo es el tema del proceso, cómo se cata un café y yo vi algo maravilloso, algo que nunca había visto. Regresé a la finca y le dije a mi papá y a mis familiares que teníamos mucho trabajo por delante. Así nació Finca El Morito. El nombre se lo debemos a un cliente que decía que el color del grano era morito.

¿Qué variedades tienes en tu finca?

Tenemos Caturra, Geisha, Catuai, Bourbon, y nuestra variedad bandera el Caturra Amarilla.

¿Ya tienes un laboratorio en tu finca o todavía?

Sí, ya tenemos un laboratorio, pero no está en la finca. Lo tenemos en Jaén, en un pequeño espacio. Ahí está un pequeño almacén, donde traemos café a toda mi familia y lo preparamos acá para los clientes que nos compran afuera.

¿A qué países estás exportando?

Estamos trabajando con unos clientes de Corea del Sur, de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y también con un cliente de Arabia Saudita.

¿Lo vendes directamente o con una cooperativa?

Anteriormente he estado trabajando con algunos amigos que tengo en alguna cooperativa, pero este año he hecho una alianza con Collective Bean y vamos a exportar microlotes de la finca.

EN LAS CAFETERÍAS DE LIMA

¿Está tu café en Lima?

En varias, pero últimamente hemos parado un poco por el tema de los precios que también se han elevado. Estamos ahora con seis, siete y hasta ocho cafeterías y marcas. Nuestro café en Lima ahora está en Alma Café, también en Café Cultivar, y Bloom Tostadores.

¿No tienes tu propia marca de café?

No. Solo abastecemos con café verde.

¿Tener una cafetería es parte de tu sueño?

No, por el momento. Muchos me han dicho para tener una marca, una cafetería pero no. Mi sueño es ser el mejor productor del país.

¿Cuáles son tus expectativas?

Pienso que para el próximo año ya me voy a preparar un poco mejor para Taza de Excelencia, con mis variedades. Estoy trabajando procesos.

¿Qué proceso tiene tu café?

Hasta ahora estamos haciendo lavados, estamos haciendo pruebas de procesos natural, justamente de las variedades nuevas hemos hecho ya pequeñas cantidades y nos está saliendo muy bien y queremos para el próximo años que viene hacer un poco más de volumen.

¿Cuántas personas trabajan contigo en la finca?

Nosotros iniciamos con 10 familias, ahora hemos incorporado más. Somos 17 familias y tenemos 50 hectáreas de café entre todos.

¿Cuántas tazas de café tomas al día?

Yo tomaré una a diario. Me encanta en Chemex o a la olla.

