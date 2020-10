Un total de 36 productores de café de Cusco, Cajamarca, Pasco, Puno, Junín y Huánuco han clasificado a la etapa internacional de Taza de Excelencia Perú 2020, la competencia de cafés especiales que busca al mejor café del país y al productor del año.

Cusco es la región con la mayor cantidad de cafés clasificados a la etapa internacional: 13 cafés (9 de la provincia de La Convención y 4 de Calca). Le siguen Cajamarca con 10, Junín (9), Pasco (2), Puno (1) y Huánuco (1). Entre los clasificados figura el café de Dwight Aguilar (Cusco), ganador de Taza de Excelencia Perú 2018.

La etapa internacional consiste en el envío de muestras de estos 36 cafés a ocho laboratorios especializados ubicados en Japón, China, Corea del Sur, Australia, Estados Unidos, Inglaterra y Noruega, cuyos expertos serán los responsables de elegir a los ganadores de la competencia de este año. Los resultados, donde sabremos el puntaje del mejor café del país y el nombre del productor del año, se conocerán el 30 de octubre en una ceremonia virtual que se realizará a través de la plataforma Festival Nuestro Café.

Tras este evento, los ganadores serán promocionados en la industria de cafés especiales del mundo durante el mes de noviembre y el 3 de diciembre serán parte de una subasta electrónica internacional. Este año se espera romper la cifra récord de precios obtenido en Taza de Excelencia 2017, donde Juan Heredia, productor de Cajamarca, obtuvo US $100.00/libra o US $ 10,000/QQ (45.36 kilogramos). En total, él logró vender 328 Kg de café verde por un valor de cerca de US$71 mil.

Geni Fundes, gerente de la Central Café y Cacao del Perú y coordinador general de Taza de Excelencia Perú 2020, destacó los impactos que este evento tiene a nivel país desde su primera edición, en el 2017. “Esta competencia genera un efecto multiplicador en la calidad del café, pues más caficultores apuestan por mejorar su producción al ver el reconocimiento y los precios que los ganadores de Taza de Excelencia obtienen. Además, en los últimos tres años ha ayudado a mejorar la imagen del café peruano en la industria de cafés especiales alrededor del mundo y apoya de forma directa a las familias cafetaleras, ya que los cafés se subastan por encima de US $ 7.00/libra o US $ 700.00/QQ, un gran estimulo para el productor frente a los precios actuales de US $1.2/libra o US $ 120/QQ”, afirmó.

También contribuye indirectamente a la promoción del consumo interno en la oferta de cafés de alto puntaje y profesionaliza la gestión en la cadena de valor, ya que cada vez más se requieren tostadores, catadores, baristas y procesadores en esta industria, señaló Fundes.

Taza de Excelencia, una de las competencias de cafés especiales más grande del mundo y la más importante del Perú, ha sido posible este año gracias al respaldo del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Prom-Perú, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), TechnoServe, Rikolto, Fibtex, Fogal, Cate Tasting Room y Zanesco.

