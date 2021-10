En el Perú se vive un gran momento para el café peruano, y si bien hay mucho que avanzar en la promoción y la educación del consumidor, una serie de emprendimientos han surgido alrededor de esta bebida. Beatriz Talavera y su esposo José Antonio Zeballos se arriesgaron a crear una marca de café llamada Noble, y todo cambió para los dos. En primer lugar, la aceptación del público gracias a la calidad del producto. Y lo más importante: la vida se les transformó. Dicen bien que cuando el café entra a tu vida ya no hay marcha atrás.

Antes de Noble, ¿a qué te dedicabas?

Tenía un negocio de organización de eventos como bodas, quinceañeros, cumpleaños, cenas. Con la pandemia todo se canceló. Antes estuve en una empresa aseguradora, como diez años. Con lo del coronavirus empezamos a pensar en qué hacer.

¿El café es un emprendimiento que nace en pandemia?

Así es, ciento por ciento en pandemia.

¿Tu esposo fue el impulsor, según me contaste.

Claro. A él desde hace tiempo le gusta el café peruano, le encanta. Toño me metió el bichito de café hace un tiempo. Hizo un curso y se involucró más y viéndolo preparar, me dije: ¿Por qué no?

¿Cómo todos o casi todos tomabas café instantáneo?

La verdad yo no he sido mucho de café, pero desde los ocho años y más que tenemos de pareja él empezó con el café en grano, la molienda en casa, y todo ese ritual. Recién en pandemia descubrimos más el café de especialidad y todo su potencial. Creo que fui yo la que dijo: ‘Hagamos el negocio’. Si tú aprendiste tanto e hiciste que me guste tanto, y me enseñaste, hagamos lo mismo con otras personas que no saben la diferencia entre un soluble y un café en grano, de especialidad. Toño estaba un poco temeroso. Creo que ayudó mucho que yo estuviera sin trabajo, así que le dediqué todo el tiempo. Y se se animó.

¿Cómo elegiste el nombre?

Decidimos que lo tenía que escoger él y bueno probando entre varios nombres, buscando por internet, sobre todo viendo que sea un nombre que no exista, que no sea repetido llegamos a Noble. Registramos la marca, sacamos el registro sanitario, y todo fue bien.

Se dice que durante la pandemia nacieron unas 800 marcas, algunas sobrevivieron y otras no, ¿cómo han hecho para destacar en el mercado?

Mucho tiene que ver el nombre también, mucha gente se identificó y poco a poco logramos que la gente nos conozca. Quizás influyó el empaque, que es bien llamativo. Tratamos de diferenciar los orígenes de nuestro café por el color de la etiqueta, entonces hasta ahora mucha gente identifica el café, no por sus orígenes. Nos dicen ‘quiero el naranja, quiero el azul, el verde’.

LA PANDEMIA INCREMENTÓ EL CONSUMO DE CAFÉ

¿Hoy tienen dos orígenes?

Todavía tenemos Amazonas, está disponible solo en tiendas. Y ahora estamos con Ayacucho y Cajamarca que justamente tienen una nueva etiqueta porque estamos trayendo una nueva cosecha de un puntaje mas alto también y con nuevas notas.

¿Cómo eligen el café? ? ¿Como deciden, este productor tiene un gran café?

Tratamos de conocer el café a fondo, de conocer los detalles, lo probamos mucho, hacemos pruebas con el tostador, siempre estamos presente en el proceso

¿Ustedes han elegido el tueste medio, que es uno de los más recomendados para el café especial?

Si, pero muy aparte del tueste medio, como que hacemos varias pruebas y cuando nos gusta el café pedimos que esa curva del tostado se mantenga para nuestra marca.

¿Tu esposo es piloto comercial? Curioso que con una carrera nada cercana al mundo del café haya ingresado a este emprendimiento.

Así es. Es piloto comercial, pero siempre amó el café.

Con la pandemia, la gente ha empezado a consumir más café, según datos de la Cámara de Café y Cacao. Digamos que fue una gran idea lanzar Noble.

Definitivamente la pandemia incrementó el consumo. Han sido tiempos difíciles para todos, pero el estar en casa hizo que la gente comparta más con la familia y tenga más tiempo para disfrutar cosas que antes no podía. Y a pesar del estrés, del encierro, han nacido muchos productos nuevos y dentro de ellos están las marcas de café, las cuales han tenido gran aceptación. Con nosotros ha habido un match con los clientes quizás porque hemos explicado con mucha paciencia y a través de las redes especiales la importancia de consumir un café de especialidad. Una vez que pruebas un gran café ya no hay marcha atrás. Tenemos clientes que felizmente han sido muy leales y ya vamos a cumplir un año y todo este año nos han comprado café siempre, una vez por semana, dos veces cada mes, depende del consumo de ellos, pero siempre Noble. También tenemos muy buenos comentarios en las tiendas donde estamos.

“Cuando tengas ganas de emprender y pasión no importa la edad, o si empiezas con poco; esas ganas y esa pasión van a conectar con el cliente”.

Ingresar a tiendas para las marcas de café nuevas no es fácil. ¿Cómo lo hicieron?

No es tan fácil, somos una marca nueva, no nos conocen, pero lo que hemos hecho es dejar muestras de café a los dueños para que lo prueben y vean que es un producto de calidad. De ahí en adelante, el producto a veces solo hace el trabajo, se vende solo, y eso nos ayuda porque para entrar a otra tienda nueva, y ya estamos en varias.

¿Qué es el café para ti?

Es una oportunidad increíble, algo maravilloso que nos ha cambiado la vida y que nos ha permitido conocer gente maravillosa. Yo siempre cuento que en el ambiente, en este negocio, he encontrado personas muy lindas, que se ayudan unas a otras, que tenemos la idea clara de promocionar el café sin importar la marca. Queremos apoyar todos al café peruano, realzar sus propiedades. Estoy muy contenta.

¿Qué falta para promover más el café peruano?

Más difusión. Somos, en redes sociales, por ejemplo, un grupo medianamente grande, pero hay gente que no nos conoce, que no sabe del café especial, de ese magnífico café peruano que tenemos. Debemos comentarlo con los amigos, con la familia, con los conocidos y considero que los medios también deben apoyar más en este tema.

Lo curioso aquí es que mucha gente cree que el café especial es muy caro y no es así.

Ayer fui a comprar a un supermercado y una señora metió tres bolsas de café de kilo. No voy a decir la marca pero es comercial 100%, soluble. Tenías ganas de cambiarle por mi café, y que vea que hasta podía gastar menos, y lo más importante: disfrutar de un producto extraordinario.

¿Y en qué método preparas tú el café?

Me encanta el Chemex, y ahora el Origami. Pero siempre el Chemex.

Uno cuando entra al mundo café ya quiere todos los tipos de cafeteras.

La verdad que sí. Me faltan varios todavía, a veces piensas y sabes que no lo usarás mucho, sin embargo lo quieres.

AUTOFICHA

“El café cambió mi vida, y es algo maravilloso que tengo con Toño, mi esposo. Nos une mucho. Tenemos ocho años de casados, dos hijos cada uno de otros compromisos, y ellos están orgullosos de lo que estamos haciendo. Y toman café, claro.”.

“En casa, la mayoría de veces Toño prepara el café. Porque le encanta, y tiene sus secretos. En un día complicado tomo cinco tazas y lo habitual es tres. El café de especialidad es saludable, y eso lo señalan muchos estudios. Hay muchos mitos negativos, lamentablemente.”.

“Tenemos varios proyectos, como una cafetería. Mi esposo tiene 51 años, y yo 48. Para lanzar un emprendimiento no hay edad. Somos una pareja cafetera, llena de sueños. Nos apoyamos mutuamente, y creo que gracias a eso seguimos adelante, y con muchas ideas”.

“La gente debe saber que preparar un café especial es muy fácil, y que lo puede hacer en la clásica cafetera de la abuela”.

