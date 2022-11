Superando a Estados Unidos, Irlanda y Escocia, el Whiskey Peruano elaborado con granos andinos “Black Whiskey” se impone como el mejor Whiskey del mundo al obtener el distintivo como ‘The Best in Show’ y ‘Best in Class’ en los New York World Wine & Spirit Competition.

Dicha competencia galardona a las mejores bebidas a nivel internacional y otorga un gran prestigio a las etiquetas que consiguen obtener sus medallas, según la edición internacional de Forbes, revista encargada de dar a conocer los resultados de esta competencia. Envejecido con barricas de roble blanco americano, el destilado elaborado a base de maíz morado INIA 601 y agua de manantial de montaña ‘Black Whiskey’, destaca por sus notas de maíz tostado, toques de vainilla y un final de notas ahumadas.

En boca se perciben notas de vainilla tostada, roble blanco, y toques de frutos secos; descriptores que se dejan percibir en las mejores barras del orbe. Acá una pequeña guía para disfrutar del mejor whiskey del mundo de la mano de los bartenders más destacados de la escena limeña.

1. Central

Catalogado como el mejor restaurante de Latinoamérica y segundo mejor del mundo según ‘The San Pellegrino: The World’s 50 Best Restaurants 2022′. Su propuesta, es una interpretación contemporánea de la cocina peruana, liderada por el reconocido chef peruano Virgilio Martínez.

Av. Pedro de Osma 301, Barranco Reservas: https://centralrestaurante.com.pe/ |https://instagram.com/centralrest/

2. Maido

Rankeado como el Restaurante N° 7 del Mundo según la guía San Pellegrino, Mitsuharu Tsumura más conocido como ‘Micha’, chef y propietario, presenta una carta que se destaca por la fusión de la tradición de la cocina Nikkei y la Peruana en una sola presentación.

Calle San Martin 399, Miraflores Reservas: https://maido.pe/ | https://instagram.com/mitsuharu_maido/

3. El Mercado

Bajo el sello de Rafael Osterling, este popular restaurante propone una carta desinhibida a base de pescados y mariscos, rescatando los insumos más frescos de la temporada, de perfil impecable y mirada global.

Av. Hipólito Unanue 203, Miraflores Reservas: 974 779 517| https://instagram.com/elmercadorestaurante/

4. Astrid y Gastón

Restaurante ícono de la cocina peruana en el mundo, su carta propone rendir homenaje a las recetas de nuestros antepasados, bajo la visión de Gastón Acurio y Astrid Gutsche que mantiene el legado su nuevo chef corporativo del grupo: Jorge Muñoz.

Av. Paz Soldán 290, San Isidro Reservas: https://linktr.ee/AstridYGaston |https://instagram.com/astrid_y_gaston/

5. Sastrería Martinez

El nuevo “speakeasy” bar de culto en Lima del reconocido bartender Diego Macedo, cuenta con una iluminación cálida y decoración misteriosa que simula los bares clandestinos de 1930 en Nueva York. Su carta enaltece la coctelería clásica, así como creaciones propias que sorprenden.

Av. La Mar 1263, Miraflores Reservas: https://sastreriamartinez.mesa247.pe/| https://instagram.com/sastreriamartinezlima/

6. Edén

Nuevo bar en la ciudad que abre sus puertas en pleno corazón de Miraflores que revive a través de sus sabores variados y ambiente el jardín del Edén. Con una propuesta coctelera moderna y atrevida.

Calle Bellavista 215, Miraflores Reservas: wa.link/qwp5h8 | https://instagram.com/edenbarlima/

Disfruta de la mejor coctelería en Lima visitando estas barras y si tu plan es quedarte en casa, disfruta del mejor whiskey del mundo y todo su portafolio como su nuevo gin peruano ‘Andean Gin’ a un solo click de distancia en https://peruvianspirits.pe/, principales supermercados, retailers y plataformas e-comerce de Perú y el mundo.