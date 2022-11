“The Parrot Shadow”, un bar de culto al ron fue descubierto por los especialistas de 50 Best y es parte de 50 Best Discovery, una lista que ofrece a los comensales y bebedores más exigentes la oportunidad de descubrir y explorar restaurantes y bares de las mejores ciudades de los cinco continentes, que han recibido votos de especialistas gastronómicos, dueños de bares y comunicadores del mundo.

Este es un bar que rinde culto al ron y a la coctelería Tiki, liderado por Nando Córdova, mantiene el reconocimiento se ha conseguido gracias a su equipo, la energía y la correcta ejecución de la propuesta, valores y filosofía de trabajo.

“Estamos muy contentos de formar parte de la lista, de lograr este reconocimiento y orgulloso del “Ohana” (familia) que hemos formado, pues son el espíritu de nuestro paraíso, nuestro hogar; este logro es de todos. Gracias a las personas que reconocen nuestro trabajo y dedicación. A nuestros clientes y amigos, agradecerles siempre por cada visita, por cada sonrisa y por elegirnos. Ellos nos hacen ser mejores. Okole Maluna (salud)”, destaca el experto.

Nando Córdova, líder de The Parrot Shadow Rum Bar & Tiki Cocktails.

Considerado como el Mejor Bartender de Ron por la International Rum Conference de Madrid, Nando Córdova lidera el bar de culto “The Parrot Shadow” en San Isidro, único bar de esa temática que ha llegado a ser parte del reconocimiento, gracias la tendencia marcada de su coctelería Tiki.

En la web oficial de 50 Best Discovery, colocando en el buscador “The Parrot Shadow”, podrás leer el texto que lo describe: “Cientos de botellas de ron de todo el mundo se alinean en la barra trasera de The Parrot Shadow en el barrio de San Isidro de Lima, donde el ambiente hace un guiño a la California de mediados de siglo, así como a los bares tiki de todo el mundo que ha visitado el director de bebidas Nando Córdova. En el menú, los clásicos tiki como el Mai Tai y el Jungle Bird comparten espacio con bebidas a base de ron de otras partes del mundo, como el Mojito, la Caipirinha y el Planter’s Punch”.

Continúa con “varias secciones adicionales del menú muestran las creaciones originales de Córdova a lo largo de los años, desde giros a base de ron en clásicos hasta celebraciones de pisco y cócteles clarificados, que detallan su amor por todo lo tropical. Para empaparse de las bebidas alcohólicas, un menú de comida presenta cocina que uno podría encontrar en un menú en los restaurantes polinesios en California en la década de 1950. Originales y memorables”.

“Parrot” se encuentra ubicado en calle Santa Luisa 250, San Isidro, pueden hacer sus reservas al Whatsapp +51 986559433, escribir al mail reservas@theparrotshadow.com o seguir sus novedades en Instagram @TheParrotShadow.