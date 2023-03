Desde flores comestibles hasta bocaditos divinos, el licor de crema irlandesa número uno del mundo presenta un nuevo ‘Baileys Treat Report 2023′, un tentador informe creado junto con la destacada futuróloga de alimentos, la Dra. Morgaine Gaye, y un grupo de expertos, chefs, pasteleros y referentes en indulgencia de distintas partes del mundo, que explora las tendencias y predicciones para un año lleno de dulzura.

Consultada sobre sus tendencias favoritas y lo que más espera disfrutar en los próximos meses, Stephanie Pellny (@la_gastronauta), la foodie y embajadora de Baileys en Perú que tienta a todo el país con sus deliciosas preparaciones desde sus redes, comentó: “Me encanta estar en contacto con la naturaleza y cada vez que se me presenta la oportunidad, me aseguro de agregar elementos naturales a mis platillos, por eso la tendencia que más me emociona para este año es ‘La vie en rose’”.

“Las flores comestibles son indudablemente hermosas y a la vez curiosas, nunca encontrarás la misma por lo que es una aventura trabajar con ellas en tus preparaciones. También son muy versátiles y, si bien sabemos que son magnificas para postres, es posible usarlas en todo tipo de preparación. Desde incrustaciones en una barra de chocolate, o como decoración en una bebida. Los platos se convierten en una experiencia viva, juguetona, el esténcil ideal para experimentar con los colores y las texturas,” complementó Pellny.

LAS TENDENCIAS DULCES DEL BAILEYS TREAT REPORT 2023:

Lilas en flor : en 2023 lo veremos todo a través de una lente de color púrpura. Los tonos morados no solo estarán presentes en la moda y el diseño. Este año tendremos ciruelas, flores de lila y violetas en nuestros postres favoritos, desde en deliciosas cookies de lavanda hasta en brownies esponjosos.

La vie en rose: la vida nos ha llevado a querer parar un poco y tener tiempo para algo tan sencillo como oler las rosas. Y este 2023 también las degustaremos. Los delicados pétalos de rosa tendrán un lugar en multitud de recetas, desde flotando en una jarra de agua fresca con fresas y rosas tanto como decorando un crocante de chocolate blanco con pistachos.

El parfait perfecto : en 2023, este clásico postre helado vivirá una transformación sorprendente. Este postre es pura delicadeza, sofisticación y elegancia para llevarnos en un viaje de texturas y sabores capa a capa; crujiente, gelatinoso, cremoso, crocante y esponjoso. ¡Imperdible!

Bocaditos divinos: dejamos atrás las enormes pilas de dónuts para dar paso a porciones más pequeñas; bocaditos deliciosos capaces de satisfacer nuestros antojos sin dejarnos con la sensación de habernos pasado. Calidad por encima de cantidad. Estos preciosos y perfectos bocados son el microcapricho que todos necesitamos e, incluso, puedes congelar unos cuantos, siempre listos para hincarles el diente cuando te apetezca. Un bocadito sin culpa, ¿qué más se puede pedir?

Una mirada al cielo azul: los azules celestiales tendrán espacio en nuestros caprichos culinarios. Por ejemplo, tendremos café con leche azul eléctrico elaborado a partir de polvo de flor de guisante de mariposa con nubes espumosas flotando en él, o bizcocho velvet azul decorado con crema batida. Esta tendencia apunta alto.

Nostalgia de los 80s: el espíritu de la nostalgia vuelve con más fuerza que nunca. Esta década se caracteriza por su estética extravagante, retro y, lo que es aún más importante, por ser superdivertida. Hay pocas cosas que reflejen más los años 80 que una ganache rosa chicle, ligera como una pluma y con todo el sabor del pasado. El sabor a chicle lo apreciaremos en todos lados, desde cafés a batidos.

Reinventando la rueda: llegó el momento de desvelar la tendencia gastronómica que se ha hecho viral: el roll de croissant. Nacido en una pastelería de Nueva York, este postre se elabora horneando la masa de croissants de hojaldre con mantequilla en forma de espiral para después rellenarla de una deliciosa crema pastelera y bañar su parte de arriba en un glaseado brillante. Igual que pasó con los cronuts, las colas dan la vuelta a la manzana, así que es cuestión de tiempo que conquisten el resto del mundo.

Maíz dulce: si te dicen “maíz”, posiblemente pienses en algún pan de cereales, tortillas o palomitas. Pero este año prepárate para ver cómo el maíz se abre paso en multitud de recetas, desde el helado de maíz dulce en verano hasta la tarta cremosa de maíz dulce al llegar el frío. Algunos expertos pasteleros ya lo hacen: elaboran tartas rellenas de flan de maíz y vainilla que se agotan en cuestión de minutos.

Locos por la leche : ya sabemos lo importante que es disfrutar de vez en cuando de recetas reconfortantes, y la leche frita es una de ellos. Este postre tradicional se elabora a partir de un flan espeso que se trocea, se reboza o empana y luego se baña con azúcar y canela. El resultado es un delicioso tentempié crujiente por fuera y esponjoso como una nube por dentro. Si quieres potenciar todavía más esa sensación reconfortante, disfrútalo recién hecho, mójalo en chocolate caliente o acompáñalo de un café con Baileys ¿Hay algo que pueda apetecer más?

Al calor de la fogata: No hay nada comparable a las hogueras. Sentarse a su alrededor durante horas siempre es un buen plan, rodeado de amigos y con el fuego vivo y el olor del humo impregnándonos la ropa. Así que no sorprende que las referencias a las hogueras estén apareciendo en nuestros postres. Imagínate tener el olor y sabor ahumados de malvaviscos tostados al fuego como glaseado alternativo. Estos sabores se incorporarán a multitud de recetas durante este invierno. ¡Estamos deseándolo!

