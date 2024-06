Sin duda, una ocasión que debemos marcar en nuestra agenda. México y Perú unidos gracias a las barras de sus mejores bares, estupendos destilados, ingredientes únicos y creadores que hacen magia.

Llegan Tlecan y Arca, emblemáticos bares mexicanos, a las barras de María Mezcal y El Infusionista, ubicadas en Miraflores. Las fechas este 3 y 4 de julio, respectivamente.

El objetivo de este encuentro es dar placer y felicidad a través de sus mejores cócteles, aquellas creaciones que los han encumbrado en los ránkings mundiales.

Tlecan, bar especializado en mezcal, acaba de ser ubicado en el puesto 10 de la lista norteamericana de los 50 Best Bars que elige a los mejores bares del mundo. En esa misma lista, Arca ocupa el lugar 37, con el ingrediente adicional de que, junto con el restaurante con el que hace dupla, forma parte de la muy prestigiosa Guía Michelin, que acaba de darse a conocer en México.

Tlecan es un espacio único y exitoso. Ubicado en el muy famoso barrio mexicano de Roma, no muestra botellas sino ollas de barro rellenas de botanas. El ambiente es vibrante gracias a la cumbia y los corridos. Y la coctelería se sostiene en el mezcal, el tequila y el pulque, un fermento prehispánico clásico de los aztecas.

Así que este miércoles 3 de julio, estará en María Mezcal, un encuentro donde prometen cocteles, tequila y mezcal, además de cervezas mexicanas y generosos tacos y quesadillas. En María Mezcal no faltarán los boleros y rancheras, las baladas y también los corridos.

María Mezcal en el corazón de Miraflores.

Arca no solo es un bar. Es un hermoso restaurante, en el paradisiaco balneario de Tulum. Ocupa el puesto 28 en la lista de los 50 Best Latinoamérica, y como coctelería está en el puesto 37 de los 50 Best Bars.

Los 50 Best es el ránking más prestigioso en terrenos de la alta gastronomía y la coctelería de autor. También fue nominado entre los cuatro finalistas en la categoría Best International Restaurant del muy reconocido galardón Tales Of The Cocktail (Estados Unidos).

Arca estará en El Infusionista, un bar que apuesta por la coctelería creativa, los insumos de extrema calidad y las presentaciones lúdicas en cada bebida.

Este jueves 4 de julio, desde las 8 p.m., y de la mano de sus bartenders Mila Meza y Edson Sánchez, Arca se encuentra con El Infusionista. Será un choque de talentos tras una barra.

DATO

-Las reservas ya están abiertas en @maria_mezcal y @el_infusionista





